強調民眾黨看台灣整體大局 黃國昌：不會因個別說話不算話

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會。針對是否會影響未來藍白合，黃國昌說，民眾黨看的是整個台灣的大局，而不是因為一兩個人講話不算話，就全盤否定過去在野陣營的合作。

黃國昌表示，當初兩黨的確沒有簽下白紙黑字的書面協議，但這是非常長期彼此進行大新竹選舉的共識和默契，整個時序發生的事情，他都有參與。徐欣瑩應該也非常了解，從他在立院，到徐欣瑩去黨團找他，這一連串的過程徐欣瑩非常清楚。對民眾黨來講，他向來對自己的要求是答應就說到做到，因為只有這樣，下次談合作的時候人家才會相信。

黃國昌說，過去兩個禮拜，他公開呼籲國民黨說到做到，卻始終沒有得到任何正面的回覆。因此他前天晚上主動請黨內幹部聯絡，希望能與國民黨主席鄭麗文坐下來好好討論，確認發生什麼事。然而過去這段時間，他唯一得到的資訊，就是國民黨相關人士透過媒體匿名放話，他從來不做這種事情，一定是開大門、走大路，有什麼事情就公開講清楚。

針對是否會影響未來藍白合，黃國昌表示，民眾黨說到做到。別人講話不算話，那是他們要承擔與面對的問題，但民眾黨過去對其他選區、其他候選人所做出的承諾，不會因此改變。昨天他主動發訊息給國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，「宜蘭這一仗一定要打贏，需要什麼幫忙隨時開口」，吳宗憲也有回覆。民眾黨看的是整個台灣的大局，而不是因為一兩個人講話不算話，就全盤否定過去在野陣營的合作。

針對當初藍白協議用民調推出參選人，黃國昌說，兩黨過去簽署的政黨合作協議，在鄉鎮市長選舉部分，雙方協議的內容是透過「協調」方式產生人選。當初為什麼沒有寫「民調」，就是因為在談判過程中，針對新竹縣與竹北市，雙方當時已經有默契與共識。

黃國昌說，後來在處理竹北市長選舉時，中間確實有許多熱心人士居中協調，也有人提出是否透過民調方式決定。但他的態度非常清楚，說好的事情就是說好的事情。「不能等到我們在新竹縣長選舉上沒有推人、配合國民黨的人選後，再回過頭來要求竹北市長人選改用民調決定，這我不可能同意。」如果先前的承諾都不算數，又如何相信後續所提出的補償方案？

至於藍白合竹北破局，如何對內交代？黃國昌坦言，他過去三天幾乎沒睡，每天白天忙完回到家就在思考一樣的事，今天召開記者會他自己心裡有清楚答案，從事政治工作從來不是追逐個人名利跟權位，是為了國家和人民。一個政黨面臨現在的處境，必須要選擇對整個台灣發展最好的方式加以進行，不會因為這樣背棄之前做過的承諾。

黃國昌說，回到初衷，當初做這件事的理由是什麼。民眾黨有主體性，合作過程中他從來沒忘記，他願意把國家利益放在政黨利益上，從早到晚辛苦工作希望達到的目標。別人的部分努力了沒辦法改變，自己的部分就做好。他希望不會影響未來的合作。信任很辛苦才累積起來，但背叛是一夕之間，對國家跟對人民都很可惜。