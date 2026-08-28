年代民調蘇巧慧勝5.6個百分點 李四川競辦：無論高低均穩紮穩打

選戰倒數92天，年代民調中心今公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以37.8%領先國民黨參選人李四川的32.2%，雙方差距5.6個百分點，在看好度部份，蘇與李都是32.8%，但有44.9%民眾同意新北「換黨做做看」。李四川競選辦公室今回應表示，近期多間民調顯示李四川穩定領先。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，民調會作為參考，李四川已提出多項有感政見，深獲許多市民朋友好評，近期多間民調並顯示李四川民調領先，競辦最新內參民調也呈現李四川穩定領先的趨勢，不過今日年代民調公布的樣本中，政黨傾向為民進黨30.4%、國民黨17.9%、民眾黨7%，與新北真實選舉結構呈現巨大落差。

郭音蘭強調，無論民調數字高低，李四川都會穩紮穩打、深入新北市29區，將基層心聲落實為具體政見，並擘畫未來城市藍圖；例如，李四川近期陸續提出「軌道建設123」、「都更5夠力」、「四大勞工政策」等具體內容，獲得廣大市民肯定，未來他也會繼續前進第一線，傾聽地方需求，為民眾解決問題，接棒侯友宜市長的市政成果，推動各大建設持續前進，帶動新北市繼續向上發展。