竹北藍白合破局 黃國昌：兩黨有長期共識 遺憾國民黨無法信守承諾

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會。黃國昌表示，兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。

黃國昌表示，去年開始民眾黨本於聯合治理的理念跟國民黨開始合作，相關共同政見的提出、政黨協議、各選區合作，與國民黨所有的協議，民眾黨都說到做到，本於誠意與善意規畫整個大新竹的選舉。民眾黨當初之所以在新竹縣沒有提出候選人，是因為跟國民黨存在共識和默契，「新竹縣長會支持國民黨候選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召出戰」，整個佈局都是為了強化縣市長跟鄉鎮市長的互補性，提高最大勝選機會。

黃國昌說，2024年總統大選時，前主席柯文哲在竹北獲得全國最高得票率，共拿下12萬張選票、得票率35.6%，展現竹北鄉親對民眾黨的高度支持。而在2022年地方選舉中，民眾黨也在竹北獲得38.3%的選票，政黨票更突破3萬8000張。這些選票不只是數字，更是竹北鄉親對民眾黨的信任與期待，民眾黨也必須承擔起這份責任。

黃國昌說，過去幾個月民眾黨在整個新竹的佈局都依照這樣的共識在往前，徐欣瑩出線後，兩黨有見面取得共識。然而，國民黨內部似乎無法遵守過去的承諾。下周就要登記了，前兩個禮拜他就公開呼籲國民黨主席鄭麗文信守承諾、徐欣瑩說到做到，國民黨到最後卻沒有處理竹北內部問題。

黃國昌提到，他前天晚上有跟鄭麗文見面，鄭麗文很明確表達沒辦法處理竹北市長選舉，他聽到覺得非常遺憾，因為雙方的合作應該建立在信任基礎上，如果說話不算話、無法履行，就會導致竹北市的合作出現非常大的變化。他理解各政黨有地方壓力，或需時間及空間處理內部問題，因此過去這段時間他都表達諒解，最後兩個禮拜也公開呼籲，但今天國民黨無法履行承諾，兩政黨合作不能建立在一個無法履行承諾、另一個百分百做到的情況下，國民黨把政治成本轉嫁給合作夥伴。

黃國昌說，過去這段時間中，他百分百相信年底合作夥伴會履行承諾，從來沒有設想過，一件經過反覆確認的事情，最後竟然無法落實。這也導致在登記前期，原本最具有互補優勢、最有機會共同實現大新竹治理的合作，未能走到最後。即使如此，民眾黨仍會持續走自己的路，努力為市民爭取最好的結果，「該合作的時候就合作，該競爭的時候就競爭。」

黃國昌表示，邱臣遠擔任過總召、新竹副市長、代理市長，有信心讓竹北市民迎來最有信任感的市長，全黨團結一致，「別人說話不算話我們管不了，但我們一定對選民信守承諾」。