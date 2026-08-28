樹蔭公平獲奈良美智關注 沈伯洋：選舉能討論市政很幸福

民進黨台北市長參選人沈伯洋今一早6時到北市象山公園掃街拜票，現場也和民眾運動搏感情。媒體問到，國際知名當代藝術家奈良美智轉發樹蔭公平政策，他說，城市是否有樹蔭、是否涼爽，不只是台灣人關心，國際觀光客、國際城市也很關心，很高興能獲得這樣的關注。

沈伯洋一早與在地議員許淑華、洪健益、張文潔，議員參選人郭凡陪同下，一起到象山公園拜票，過程中還加入晨間體操及打籃球。他說，以前帶小孩常來的象山公園，左邊有個小遊戲場，曾有遇到居民，就會討論些樹木修剪問題、廁所衛生等，中間也收到很多居民意見，同時推廣運動文化都相當重要。

針對國際知名當代藝術家奈良美智在社群平台貼出沈伯洋的「樹蔭公平」政策表達很新鮮的語詞。沈伯洋說，Shade Equity（樹蔭公平）概念在一個月前就有提出，這禮拜講到樹蔭計畫時又再強調，因為他認為這是國際現在非常重要的一個施政方向，現在大家都會說要多一點綠地、樹蔭、公園，但真正的樹蔭公平是平均分散在城市裡。

沈伯洋說，要做到「3-30-300」，要讓市民從窗前看得見3棵樹、全市樹木覆蓋率達20%、綠覆率達30%，並讓每位市民在300公尺內，雖然樹的覆蓋率要到30％，光是四年要做到比較不容易，但會是重要的方向，尤其國外遊客到台灣，很多時候騎腳踏車，會考量到能不能躲在樹蔭、城市是否涼爽，這都不只是台灣人關心，國際觀光客、國際城市也很關心。

他說，所以也很高興能夠得到這樣的關注，覺得在這場選舉裡面能夠討論市政，是一件很幸福的事情，也希望這樣能夠幫助到台北市民。