批無菸城市、普發2萬元缺乏配套 沈伯洋：蔣萬安顯然不熟市政

台北市推無菸城市又再引起爭議討論，民進黨北市長參選人沈伯洋今到象山公園拜票時受訪，他說，可見上面有想法，但缺完整配套；普發兩萬元也是，是否普發的條件簡單，市府前後也不一致，可見台北市長蔣萬安對市政非常不了解。

沈伯洋表示，很顯然是上面有想法，但是沒有完整配套計畫，各局處揣摩上意，就連專責單位也沒有弄清楚才會造成此現象，就連索資也沒有辦法達到完整資料，這樣浪費錢的方式，逃避議會監督，很不妥當。

另外，針對北市議會通過普發兩萬。沈伯洋說，市府反反覆覆讓人民無所適從，要不要普發的條件簡單，第一個就是財政沒有問題、不用舉債，且照顧到弱勢後有剩餘，這幾個條件沒有問題，那自然就能普發。

沈伯洋說，現在問題就出在，到底財政健全不健全，市府前後也不一致，今天到底弱勢保護有做到還是沒有做到？這個也講不清楚，所以就這樣反反覆覆，顯然蔣萬安對於市政非常不了解。