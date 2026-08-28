曾批柯郝馬如今要請益？ 沈伯洋：不會丟掉他們做對的事情

民進黨北市長參選人沈伯洋今早到象山公園拜票，媒體問他過去在國家等議題上都曾批評過多位台北市前市長，卻要前往拜訪？沈伯洋回應說，國家認同不同，和市政其實是分開的事情；對於過往的行為雖有所批評，不代表要把他們做對的事情都丟掉。

沈伯洋表示，離選舉還有一段時間，之前團隊有跟柯市府時代的都發局長林洲民請益，柯文哲第一任的交通數據、食安追蹤、社宅都是顯然有在推動，他想請益的也是這些本來在推動，但現在卡住的主題。

他說，同時也想請益較為內部的事項，比方在推動時，內部容易遭到什麼樣的阻礙，需要問到本人才有辦法知道，所以之前有好的施政就要想辦法延續。

向前總統陳水扁請益的日期一直在調整當中，沈伯洋說，是他要南下或者阿扁總統北上都還在討論時間，請大家是拭目以待。

沈伯洋曾經批評過曾當過北市長的柯文哲、郝龍斌，以及前總統馬英九，他說，對人有所批評，不代表把對的就都丟掉。過往對於柯文哲批評沒有少過，也包含郝龍斌提的內科計畫，但他最近計畫改革YouBike，而Youbike是從郝龍斌開始，也很自然會討論延續好的事情，不應該是衝突的。

他說，馬英九前總統不管是之前發言、馬習會等，兩人對於國家認同意識有很大不同，但是垃圾隨袋徵收等好的施政，以市政層級來討論，當時有沒有想推的政策沒有推到，什麼內部是什麼原因卡住，那現在有沒有條件可以繼續推？市政的事情跟國家認同，其實是分開的事情，對於過往的行為有所批評，不代表要把他們做對的事情都丟掉。