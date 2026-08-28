藍領表、白選到底 竹北市長選戰恐三腳督

竹北市長選情升溫，國民黨參選人吳旭智昨率先完成領表，民進黨參選人曾聖凱預計今領表，民眾黨參選人邱臣遠今早將舉行記者會，強調參選到底的決心。隨藍白整合陷入僵局，藍綠白三方人馬陸續就定位，竹北市長選戰「三腳督」態勢恐成形，牽動後續選票消長與選戰布局。

昨天地方公職人員選舉領表首日，吳旭智率先領表，他表示，未來將持續結合基層力量，傾聽地方需求，與里長、代表等共同為竹北打拚。選戰起跑之際，他也投入地方公益，與竹北獅子會連續四年進校除蚊清消，今年並因得知學校迎來十四名特殊生、資源不足，號召募款協助。

邱臣遠今早將與黨主席黃國昌開記者會，強調民眾黨信守對竹北市民的承諾，將依法領表、完成登記，參選到底。民眾黨主席黃國昌昨也說，邱臣遠下周會按既定行程登記，今天會對外說明與國民黨協調情形。

邱臣遠昨接受媒體專訪表示，民眾黨保持誠信與善意，因此尚未領表，但吳旭智已領表，「目前看起來態勢應該就是這樣」；竹北選票連動縣長選舉，藍白若整合失敗，選票恐難集中，甚至會影響二○二八合作基礎。他也強調，自己是民眾黨唯一提名、徵召的參選人。

曾聖凱預計今天領表，昨公布競選主視覺，以「構築城市、持續進化」為概念，主張「竹北共識，聖凱延續」，強調城市治理不能因選舉歸零，既有建設應延續、進行中的工作要完成，面對交通、教育、照顧及公共空間的新需求，則要運用新的方法持續升級。

李貞秀昨受訪談參選勝算，表示竹北選民傾向「選人不選黨」，她設籍竹北13年，自認比男性參選人更了解婦幼需求，加上勤跑基層獲得不少支持，評估勝算不小。