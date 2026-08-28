「3位國策顧問來電勸退」邱建富領表選到底

九合一選舉昨開放參選人領表，藍綠必爭的彰化縣長選舉，無黨籍參選人邱建富昨一早搶頭香領表。邱建富說，他退出民進黨宣布參選後，收到三名總統府國策顧問親自來電「叫我三思」。民進黨提名的陳素月預計九月二日登記，國民黨提名的魏平政則是九月三日。

彰化縣長選舉，國民黨上演初選提名之亂後，黨中央將彰化列為艱困選區。民進黨早早提名布局，但邱建富六月退黨參選，讓綠營出現分裂危機。邱建富昨一馬當先領表。他說自己已經十二年沒領候選人登記表，多少有點陌生，但有信心贏得選舉；他宣布退黨參選後，「沒想到總統府高層還來電，叫我三思」、「促成大局並退選」，前後有三名總統府國策顧問親自來電。

邱直言，如果民進黨認為彰化選情穩操勝算，為什麼從中央到地方不斷下鄉助選？為何他還受到諸多攻擊？他既然已經決定走這條路，不會因為任何人勸說而改變，預計九月三日登記、十三日成立競選總部，「一定會參選到底」。

彰化縣有四名國策顧問，分別為員林何醫院院長何黎星、彰化縣小英之友會總會長陳永昌、台灣工廠管理輔導與永續發展學會理事長賴博司、全國中醫師公會前理事長柯富揚，何黎星回應「無可奉告」。陳永昌目擔任陳素月競總主委表示「沒有接洽」。賴博司僅表示「不予回應」。柯富揚昨未看診未取得回應。