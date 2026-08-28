選情初探／竹南鎮長無黨籍廝殺 藍綠白站隊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
何秀綿長期投入地方服務，此次以「縣鎮合一、竹南新局」競選主軸，並獲藍、白相挺。圖／何秀綿競選團隊提供
何秀綿長期投入地方服務，此次以「縣鎮合一、竹南新局」競選主軸，並獲藍、白相挺。圖／何秀綿競選團隊提供

苗栗縣竹南鎮長選戰逐漸升溫，現任鎮代會主席何秀綿、縣議員葉忠倫均以無黨籍表態宣布參選，競選團隊與布局陸續就位，藍白綠陣營也初步靠攏；何高呼「縣鎮合一」口號，葉則提「升級竹南」願景，兩陣營不分上下，未來資源分配與政策牛肉將成為選戰焦點。

2026九合一選舉

竹南鎮長方進興即將兩任屆滿，時代力量議員葉忠倫今年率先宣布以無黨籍參選鎮長，提出「科技竹南、幸福共融」九大政見，將結合科技產業、親子友善與永續發展，打造宜居幸福城市。何秀綿也表態以無黨籍參選，主打「縣鎮合一、竹南新局」競選主軸，減少行政隔閡，讓建設更有效率。

地方人士指出，葉忠倫拋去時代力量光環，以無黨籍參選，檯面下主要是方便民進黨及泛綠的支持，公開主打科技產業與親子友善政見，更是要爭取中間及年輕選票的認同。

何秀綿在檯面上除了鍾東錦背書，身兼民眾黨苗栗縣黨部主委的副縣長賴香伶及國民黨立委陳超明、邱鎮軍及前縣長徐耀昌也站台相挺，在苗栗長期藍大於綠的政治版圖來看，傳統戰略較突出。

「這場選戰，顏色不是絕對的！」葉忠倫說，他與藍、綠都保持友好關係，各自爭取認同。尤其，竹南正站在城市發展的重要轉捩點，隨著竹南科學園區與桃竹苗大矽谷發展，科技產業與人口快速成長，目標讓竹南從科技產業重鎮，升級成為一座「科技、生活、生態、人文共融」的幸福城市。

何秀綿則強調「竹南需要的，不是選舉期間才出現的漂亮清單，而是一位願意聽、能夠協調，也敢負責任的鎮長。」她表示，除了盤點公所權責內的工作，涉及縣府的建設，也將成立縣鎮協調平台與專案窗口，並會定期公開進度、務實評估財源，接受鄉親檢驗。

地方觀察，兩方陣營目前都不希望選戰最後淪為藍綠對決，但外傳竹南康家已站隊，表態支持葉忠倫，民進黨未提人選，似乎與葉也初步達成合作共識；何秀綿則獲藍營檯面上領軍人相挺，現任里長、代表也過半支持，政黨組織與地方勢力也將牽動戰局變化。

葉忠倫提出「科技竹南、幸福共融」九大政見，將結合科技產業、親子友善與永續發展，打造宜居幸福城市。圖／葉忠倫競選團隊提供
葉忠倫提出「科技竹南、幸福共融」九大政見，將結合科技產業、親子友善與永續發展，打造宜居幸福城市。圖／葉忠倫競選團隊提供

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