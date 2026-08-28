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冷眼集／停砍年金 雙標綠嘴硬又手軟

聯合報／ 本報記者鄭媁

幾經周折，延宕七個多月的公教退休金差額終於限定範圍補發，但民進黨發言人吳崢引用民調數據，指停砍年金是「開倒車」的強力批判仍言猶在耳。行政院雖以等待釋憲結果為由保留退路，卻在沒有任何院際協調、沒有具體抵制動作的情況下，悄悄將今年的退休金差額補發到位。說一套、做一套的政治操作，當然會被質疑是選舉考量。

2026九合一選舉

民進黨政府的「雙標」早就不是新鮮事。當年砍馬英九的國務機要費叫「國會監督」，如今國民黨砍賴清德總統的國務機要費卻成了「傷害公益」；國民黨喊普發現金是「窮台陰謀」，賴總統普發現金則是「ＡＩ紅利」。在野黨刪預算是破壞體制，執政黨撒錢是照顧人民。

民進黨執政期間強力推動年金改革，以「退撫基金破產」為由大砍所得替代率，不顧退休軍公教的抗議聲浪也要硬槓；如今在野修法停砍，不僅在選舉壓力下選擇默默執行，還要套上共享經濟紅利之名。前後兩種截然不同的姿態，再次證明，有沒有選舉，民進黨的「原則」就是不一樣。

民進黨的雙標邏輯其實不難理解。退休公教雖非民進黨的核心支持群體，但勢必直接牽動其家庭成員、現職公教人員乃至周邊親屬的投票意向；若行政院強勢拒絕補發，勢必加深公教族群對賴政府的怒火，讓國民黨在年底選舉掌握攻擊著力點。因此，雖然在政策論述上顯得前後矛盾，卻能有效稀釋怒氣、壓縮對手的操作空間，默默補發也就不足為奇了。

只是，這種「嘴硬手軟」的操作，一方面讓民進黨在年改論述進退失據，能否為執政黨爭取到真正的選舉紅利，仍是未知，畢竟補發是立法院在野修法在前，行政院只是被動跟進，選民清楚誰才是推動停砍的主角。

其次，一一三年與一一四年兩年的退休金差額至今仍無著落，退休公教恐仍憤意難平，民進黨昨非今是的「默許」恐難收其效。

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