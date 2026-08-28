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選情初探／嘉義縣議員第六選區至少9搶6 綠老將強勢回鍋

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣議員第六選區應選七席，已三連霸的無黨籍何子凡將轉戰竹崎鄉長，他的票源流向吸引爭搶，綠營、泛藍都有新人投入，形成至少「九搶六」，尤其當過兩屆議員的民進黨竹崎鄉長曾亮哲「回鍋」參戰，帶來強烈競爭性。

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第六選區涵蓋竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉、阿里山鄉，現任為民進黨議長張明達、陳柏麟、羅士洋、江季珍，國民黨詹黃素蓮，無黨籍莊竣傑、何子凡，除了何子凡其餘六人都要拚連任。

民進黨四名議員拚連任，竹崎鄉長曾亮哲兩屆任滿，也獲綠營提名參選，他曾任此區議員兩屆，再成功選上竹崎鄉長，長期經營竹崎地方，具基層服務基礎又有行政資源，被地方視為實力型人選，不過他參選可能對現有四席形成壓力，不排除出現票源重疊，如何分配選票、整合地方組織，成為綠營課題。

國民黨詹黃素蓮爭取連任，不過嘉義縣青工總會榮譽總會長詹志暉捲土重來、立委王育敏服務處主任何博倫首度參選，都屬泛藍色彩，雖然地方認為藍營有機會不只一席，恐怕也出現票源分裂，影響選舉結果。

地方人士分析，地緣是第六選區參選人的重要基礎，竹崎、番路、中埔鄉為票倉，現任也都來自這三鄉，下屆參選人地緣、政黨色彩都多有重疊，局勢未明。

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