搶高雄治水票 柯志恩提設智慧平台、賴瑞隆競辦：爭取中央1.5億補助

連日豪雨造成高雄多處道路淹成河，藍綠市長參選人提治水方案，柯志恩主張設「高雄智慧水安全平台」、擴充城市滯洪，並增加防水閘門補助；賴瑞隆競辦表示，ＡＩ治水、智慧水安全等政策市府早已推動，系統性治水及流域治理也是既定方向，高雄更需實際為民眾爭取資源的人。

「不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。」柯志恩強調，高雄要從被動救災轉向事前預警、主動調度，她主張由市府統籌，結合中央、地方、專家學者建立智慧水安全平台，整合全高雄水系統的水工模型、數位孿生、即時監測及雨量、河川水位、潮位、抽水站、閘門、滯洪池及箱涵等資料，重大治水工程施工前先經過水工模擬驗證。

她更主張，盤點全市雨水下水道、區域排水、箱涵及抽水站，依淹水風險排定改善順序，並將公園、學校、廣場等公共空間納入防洪系統，擴充滯洪網，解決排水瓶頸。

「流域治水總體戰略」則從滯洪、分流、河道改善及堤防強化著手，降低單一區域瞬間洪峰壓力；另升級ＡＩ智慧治水，補足監測盲區，並改善設備妥善率、資料介接等問題。易淹水區防水閘門補助最高四萬元，並設防汛戰情中心，強化抽水機、備援電力、水閘門及滯洪池管理，建立設備履歷、定期測試與故障預警機制。

賴瑞隆競選辦公室表示，面對系統性治水，不能只有口號及方向，而在於有沒有把口號變成工程，賴瑞隆昨天即在立法院開協調會，向中央爭取補助一點五億元「前鎮區抽水站及鎮州路雨水下水道新建工程」經費；另針對土庫流域系統性治理計畫，日前爭取十三點八億元；田寮月世界抽水站改建經費，擴大至三億元。

賴競辦表示，針對滯洪韌性，先前賴也提出「韌性高雄工程二點○」，即希望進一步讓公園、綠地等公共空間兼具防災與生活功能，真正達成「安全與宜居雙贏」，未來他會接續市長陳其邁的成果，從「治水」走向「治城」，全面提升應變能力。