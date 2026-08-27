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藍白合瀕破局 邱臣遠獻唱徐欣瑩「男人哭吧不是罪」：參選到底

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晚接受媒體人王淺秋專訪表示，將依法領表、完成登記並「參選到底」。圖／取自「飛碟晚餐 王淺秋時間」YT直播
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晚接受媒體人王淺秋專訪表示，將依法領表、完成登記並「參選到底」。圖／取自「飛碟晚餐 王淺秋時間」YT直播

今天是鄉鎮市長、代表及村里長選舉領表首日，竹北市長藍白整合瀕臨破局。民眾黨參選人邱臣遠今晚接受媒體人王淺秋專訪表示，將依法領表、完成登記並「參選到底」，明早也將與民眾黨主席黃國昌開記者會，說明藍白協調過程及民眾黨立場。

2026九合一選舉

國民黨竹北市長參選人吳旭智今天率先完成領表，民進黨參選人曾聖凱預計明天領表。邱臣遠表示，直到本周一，他獲得的訊息仍是黨中央持續積極協調，希望促成藍白整合，因此自己尚未領表；不過吳旭智今天已證實領表，「目前看起來態勢應該就是這樣」。

邱臣遠說，民眾黨一路保持最大善意、誠意與彈性，但目前方向似乎已相當明確。他稍早已與黃國昌、民眾黨秘書長周榆修聯繫，明天將開記者會，對外說明與國民黨協議及整合過程的內容與細節。

他強調，自己是民眾黨唯一徵召提名的竹北市長候選人，也已對支持者及竹北市民做出承諾，「我一定會依法登記、按時領表、參選到底」，已沒有退縮空間。

邱臣遠也透露，民眾黨原先構想是新竹縣長支持國民黨初選勝出人選，竹北市長則由白營人選出戰，藉此形成聯合政府及新竹縣市「鐵三角」布局。他表示，民眾黨立場從未改變，但若原先整合共識無法落實，對國民黨中央及地方的處理「相當遺憾」。

談到藍白若在竹北分裂是否牽動新竹縣長選情，邱臣遠坦言「整體上會有相當難度」，選票恐難集中。他認為竹北高度連動新竹縣長選舉，藍白陣營沒有樂觀本錢，若地方整合失敗，甚至可能外溢至2028合作基礎。

專訪尾聲，主持人問他是否要唱歌送給國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，邱臣遠笑稱想唱劉德華的「男人哭吧不是罪」，隨即現場獻唱，為瀕臨破局的藍白整合增添濃厚政治弦外之音。

至於此刻心情，邱臣遠形容是「豁然開朗」，表示與其持續膠著，不如確定方向後往前走；未來「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗」，將堅定信念、勇往直前。

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