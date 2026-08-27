沈伯洋有意向前台北市長請益 柯文哲：下周才有空 但要先給題目呀

民進黨台北市參選人沈伯洋傳出將跨黨派拜會曾任台北市長的馬英九和柯文哲等人，柯文哲晚間南下雲林虎尾助選時，被問到是否會接受沈的拜會，他說沒想過這事，這周都在南部，要下周才有空，追問會跟沈說些什麼，柯則回說，沒給題目怎麼說。

柯文哲今天南下雲林為民眾黨縣議員陳乙辰、林宜豊助選，選擇在今天「虎尾普度文化祭」，人潮最多的時候，將以步行拜票，走完八個普度區，除到各普度區和廟宇參拜，一路也發送扇子向民眾拜票。

最近傳出行政院前政務委員張景森建議民進黨台北市長參選人沈伯洋跨黨派拜會過去的台北市長，沈伯洋在接受媒體專訪證實，將以一個月時間拜會前台北市長馬英九、郝龍斌、柯文哲、陳水扁等人，請益台北市政等問題。

柯文哲今晚先抵虎尾天后宮參拜，被問到是否會見沈伯洋，柯說，可是這周他都在南部。記者再追問會見面嗎，他說，見面是沒什麼不好，但他要想想，要下周才有空。接著他低頭邊擦眼鏡邊說「張景森會去當他的軍師吧！」

記者再追問，如果和沈伯洋會面將會以曾當過台北市長，傳授什麼經驗或跟沈建議什麼？柯文哲則說，那要看他（沈）問什麼題目，現在什麼題目都沒有，怎麼回答。

被追問是否會和沈伯洋見面，會跟沈說什麼？柯文哲邊擦眼鏡邊說，要下周才有空，但是要先給題目，不然怎麼回答。記者蔡維斌／攝影