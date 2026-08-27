李四川祈福拚交通建設 蘇巧慧獲獨立書店力挺

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪廟宇祈福，並重申未來的「大漢溪捷運縱貫線」交通發展藍圖。民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出獨立書店推薦並力挺的影片。

中國國民黨新北市長參選人李四川走訪土城區重陽敬老活動，提到擔任新北副市長任內協助遷葬，推動市立土城醫院的政績。他盼望以此經驗，未來進一步擴充土城醫療園區服務量能，打造長照與醫療照護網絡。

在新店區太平宮參拜祈福時，李四川承諾未來將與民間合作公益行動，擴大善的循環。隨後，前往樹林區濟安宮參拜，受到濟安宮董事長陳黃綠妹與鄉親等人歡迎。

李四川重申，若當選市長，將全力推動「大漢溪捷運縱貫線」，延伸捷運民生汐止線串聯至新北市樹林地區，並以實際的工程經驗，推動「新北大巨蛋」加速完工。在參加八里區大眾廟中元普渡時，承諾加速推動八里輕軌、八里國中遷校及興建八里國民運動中心等建設。

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧今天推出由永和區獨立書店店長許秀美推薦並力挺的社群影片，影片中，許秀美分享和蘇巧慧互動的觀察。

許秀美說，蘇巧慧推廣母語教育、親子共讀，也親自參與獨立書店市集「淼渺書市集」，為親子說故事，展現親和力並重視文化產業。

許秀美期盼蘇巧慧有機會將正向、幸福的力量擴及到新北各個角落，帶領新北成為更友善、美麗的進步城市。