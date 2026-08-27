快訊

美股早盤／輝達財報夯翻…股價飆5% 費半揚升2%

他餐點吃一半驚見「蝸牛在爬」嚇喊真的要吐 摩斯漢堡回應了

尼泊爾洪水湧至…他淡定自拍全過程 一行人狂奔逃命畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川祈福拚交通建設 蘇巧慧獲獨立書店力挺

中央社／ 新北27日電
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右3）27日推出最新社群影片，由永和區獨立書店「綠書店」店長許秀美（右2）現身力挺，並分享和蘇巧慧互動的觀察。圖／蘇巧慧競選辦公室提供（中央社）
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右3）27日推出最新社群影片，由永和區獨立書店「綠書店」店長許秀美（右2）現身力挺，並分享和蘇巧慧互動的觀察。圖／蘇巧慧競選辦公室提供（中央社）

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪廟宇祈福，並重申未來的「大漢溪捷運縱貫線」交通發展藍圖。民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出獨立書店推薦並力挺的影片。

2026九合一選舉

中國國民黨新北市長參選人李四川走訪土城區重陽敬老活動，提到擔任新北副市長任內協助遷葬，推動市立土城醫院的政績。他盼望以此經驗，未來進一步擴充土城醫療園區服務量能，打造長照與醫療照護網絡。

在新店區太平宮參拜祈福時，李四川承諾未來將與民間合作公益行動，擴大善的循環。隨後，前往樹林區濟安宮參拜，受到濟安宮董事長陳黃綠妹與鄉親等人歡迎。

李四川重申，若當選市長，將全力推動「大漢溪捷運縱貫線」，延伸捷運民生汐止線串聯至新北市樹林地區，並以實際的工程經驗，推動「新北大巨蛋」加速完工。在參加八里區大眾廟中元普渡時，承諾加速推動八里輕軌、八里國中遷校及興建八里國民運動中心等建設。

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧今天推出由永和區獨立書店店長許秀美推薦並力挺的社群影片，影片中，許秀美分享和蘇巧慧互動的觀察。

許秀美說，蘇巧慧推廣母語教育、親子共讀，也親自參與獨立書店市集「淼渺書市集」，為親子說故事，展現親和力並重視文化產業。

許秀美期盼蘇巧慧有機會將正向、幸福的力量擴及到新北各個角落，帶領新北成為更友善、美麗的進步城市。

國民黨新北市長參選人李四川（右2）27日前往樹林區濟安宮參拜祈福，受到濟安宮董事長陳黃綠妹（中左粉衣者）等人熱情歡迎。圖／李四川競選辦公室提供（中央社）
國民黨新北市長參選人李四川（右2）27日前往樹林區濟安宮參拜祈福，受到濟安宮董事長陳黃綠妹（中左粉衣者）等人熱情歡迎。圖／李四川競選辦公室提供（中央社）

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 獨立書店 土城

延伸閱讀

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

張嘉郡訪台中綠美圖 盧秀燕：交流提升中台灣文化生活品質

高虹安率竹市府宣布新竹好學2.0 陽交大、清大副校長出席力挺

竹北市長選情夯!曾聖凱競選主視覺曝光 明領表投入市長選戰

相關新聞

藍白合瀕破局 邱臣遠獻唱徐欣瑩「男人哭吧不是罪」：參選到底

今天是鄉鎮市長、代表及村里長選舉領表首日，竹北市長藍白整合瀕臨破局。民眾黨參選人邱臣遠今晚接受媒體人王淺秋專訪表示，將依法領表、完成登記並「參選到底」，明早也將與民眾黨主席黃國昌開記者會，說明藍白協調過程及民眾黨立場。

沈伯洋有意向前台北市長請益 柯文哲：下周才有空 但要先給題目呀

民進黨台北市參選人沈伯洋傳出將跨黨派拜會曾任台北市長的馬英九和柯文哲等人，柯文哲晚間南下雲林虎尾助選時，被問到是否會接受沈的拜會，他說沒想過這事，這周都在南部，要下周才有空，追問會跟沈說些什麼，柯則回說，沒給題目怎麼說。

陪賴總統參香！挑戰逾10小時城隍遶境 莊競程宣示「當選年年走」

新竹市「竹塹中元城隍祭」今重頭戲「奉旨遶境賑孤」登場，賴清德總統首度出席，祈願年底選出「清廉、勤政、愛鄉土」的市長；民進黨新竹市長參選人莊競程則宣示走完逾10小時遶境，若當選市長，未來每年都會全程參與。

柯志恩勘災被困座車遭酸作秀 陳菁徽回嗆：修車錢要自己付

南台灣因豪雨釀災，國民黨高雄市長參選人柯志恩勘災時座車拋錨，被迫「爬車窗」脫困，遭綠營及側翼批評自導自演。國民黨立委陳菁徽今日接受「千秋萬事」專訪，表示柯志恩和行政院長卓榮泰不一樣，修車錢是要自己付的。

李四川祈福拚交通建設 蘇巧慧獲獨立書店力挺

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪廟宇祈福，並重申未來的「大漢溪捷運縱貫線」交通發展藍圖。民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出...

竹北市長選情夯!曾聖凱競選主視覺曝光 明領表投入市長選戰

新竹縣竹北市長選情升溫，國民黨參選人吳旭智今率先完成領表，民進黨參選人曾聖凱預計明天領表。曾聖凱今搶先公布競選主視覺，以「構築城市、持續進化」為概念，主打把竹北設計好及竹北共識，聖凱延續，為選戰暖身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。