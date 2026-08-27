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竹北市長選情夯!曾聖凱競選主視覺曝光 明領表投入市長選戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
曾聖凱今搶先公布競選主視覺，以「構築城市、持續進化」為概念，主打把竹北設計好及竹北共識，聖凱延續，為選戰暖身。圖／曾聖凱團隊提供
曾聖凱今搶先公布競選主視覺，以「構築城市、持續進化」為概念，主打把竹北設計好及竹北共識，聖凱延續，為選戰暖身。圖／曾聖凱團隊提供

新竹縣竹北市長選情升溫，國民黨參選人吳旭智今率先完成領表，民進黨參選人曾聖凱預計明天領表。曾聖凱今搶先公布競選主視覺，以「構築城市、持續進化」為概念，主打把竹北設計好及竹北共識，聖凱延續，為選戰暖身。

2026九合一選舉

曾聖凱競選主視覺由今年第37屆金曲獎平面主視覺設計團隊StudioPros優仕創意操刀，透過層層堆疊、向上延伸的幾何色塊，呈現竹北既有成果累積，以及城市持續進化的意象。

此次合作也有一段師生及學長學妹緣分。StudioPros創辦人暨設計總監李宜軒曾修過曾聖凱的課，也是曾聖凱的學妹。曾宣布參選後，李主動聯繫，希望「以專業協助專業」，透過設計協助曾將美學及設計方法帶進市政。

曾聖凱表示，競選本身就是一場大型城市活動，競選視覺不只是選舉包裝，也代表他身為設計人的堅持。他認為，設計不只是讓城市變漂亮，而是看見市民需求、釐清問題、整合資源，再逐步完成。

主視覺以向上階梯般的色塊，呼應曾聖凱土木、建築及跨域設計的專業背景，也象徵城市建設及治理經驗持續累積。他說，不同色塊也代表不同背景及專業的人，不分黨派，只要真心為竹北，都能共同投入城市發展，這也是他所提出的「竹北共識」。

至於「竹北共識，聖凱延續」，曾聖凱表示，主要傳達治理接續的主張，城市不能因選舉重新歸零，現任竹北市長鄭朝方及市公所團隊已推動且方向正確的政策應延續，正在進行的工作則要完成。

曾聖凱說，面對交通、教育、照顧及公共空間等新需求，也應透過新方法持續升級。主視覺只是競選識別起點，後續將陸續提出政策並與市民對話，說明竹北未來發展方向及具體作法，接受市民檢驗。

2026九合一選舉 竹北 曾聖凱

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