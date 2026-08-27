陪賴總統參香！挑戰逾10小時城隍遶境 莊競程宣示「當選年年走」

新竹市「竹塹中元城隍祭」今重頭戲「奉旨遶境賑孤」登場，賴清德總統首度出席，祈願年底選出「清廉、勤政、愛鄉土」的市長；民進黨新竹市長參選人莊競程則宣示走完逾10小時遶境，若當選市長，未來每年都會全程參與。

賴總統表示，一年一度的竹塹中元城隍祭，是新竹市珍貴的無形文化資產，遶境賑孤代表都城隍慈悲為懷、扶弱濟貧及普度眾生的精神，希望社會和諧安定，值得大家不分黨派共同學習。

賴總統話鋒一轉，也談到年底地方選舉，期盼在都城隍保佑下，新竹市年底能選出一位「清廉、勤政、愛鄉土」的市長，帶領科技新城持續進步。

莊競程今天陪同參香，感謝賴總統對新竹宗教文化與地方發展的支持，也感謝六將分會、崇德分會及神轎分會投入籌備。他指出，都城隍爺在民間信仰中象徵「公平正義」與「清廉乾淨」，也是政治工作者應堅守的核心價值，未來將持續爭取建設、照顧基層民生。

今天遶境自下午起駕，預計至深夜回駕，全程約10至11小時。莊競程說，這是他首度以新竹市長參選人身分參與遶境，將一步一腳印走完全程，展現深耕地方的決心；他並宣示，若順利當選新竹市長，未來每年都會親自走完全程。

新竹市「竹塹中元城隍祭」今重頭戲「奉旨遶境賑孤」登場，賴清德總統首度出席，民進黨新竹市長參選人莊競程則宣示走完逾10小時遶境。圖／莊競程團隊提供

新竹市「竹塹中元城隍祭」今重頭戲「奉旨遶境賑孤」登場，賴清德總統首度出席，民進黨新竹市長參選人莊競程則宣示走完逾10小時遶境。圖／莊競程團隊提供