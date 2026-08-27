吳旭智領表角逐竹北市長 黃國昌：邱臣遠下周登記「我們有最高信心」

年底地方選舉進入倒數，藍白共推竹北市長卡關，國民黨竹北市長參選人吳旭智率先完成領表。民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠下周會按照既定的行程前往登記，「我們對臣遠有最高的信心」。

2026年地方公職人員選舉今天開始領表，民眾黨今天舉行中元普渡團拜，黃國昌在團拜結束後受訪時說，民眾黨各地團隊都會依照安排的時間集體登記，自己跟民眾黨前主席柯文哲也有所分工，「我如果沒有記錯的話，下周一應該會去台中」，未來也會陪同嘉義市長參選人張啓楷登記，而現任嘉義市長黃敏惠當天也會陪同。

黃國昌表示，民眾黨都有做好時間的安排跟分配，希望給各地優秀的參選人、堅強的地方團隊「滿滿的祝福跟鼓勵」。

針對新竹縣竹北市長選舉，黃國昌則說，邱臣遠是民眾黨徵召的參選人，下周將會按照排定的行程前往登記，「我們對臣遠有最高的信心」，至於跟國民黨協調的部分，因為這個部分的內容稍微比較長一點，民眾黨將在明天對外舉行記者會，正式向台灣社會還有支持者說明。