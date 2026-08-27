邱建富退民進黨選縣長「親曝有人勸退」 彰化3國策顧問回應、身分仍成謎

前彰化市長邱建富退出民進黨後，以無黨籍參選彰化縣長，今天到縣選委會領取候選人登記表時透露，自6月16日宣布參選以來，陸續有總統府國策顧問打電話勸退他，但沒有說出對方身分。彰化縣籍4名國策顧問中被問到此事，分別表示「無可奉告」、「沒有接洽」、「不予回應」等。

彰化縣籍的總統府國策顧問分別是員林何醫院院長何黎星、彰化縣小英之友會總會長陳永昌、台灣工廠管理輔導與永續發展學會理事長賴博司，以及前全國中醫師公會理事長柯富揚。

面對邱建富所稱的「國策顧問勸退」，柯富揚今天在和美鎮執業未看診，未能取得本人回應，其餘3人的回應也各自留下一點想像空間。

何黎星回應「無可奉告」；陳永昌目前也擔任彰化縣長參選人陳素月競選總部主委。他表示「沒有接洽」，並強調從邱建富宣布參選以來，競選團隊的立場就是尊重個人選擇，「兄弟登山、各自努力」。

賴博司同樣不願證實是否曾致電邱建富，僅表示「不予回應」。他也直言，大家都是好朋友，但現在「看不慣邱建富的作為」，認為邱建富「一生靠民進黨長大」，如今卻忘了本，只罵民進黨，讓他感到失望。