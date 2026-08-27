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選戰倒數！李四川勤跑宮廟尋求支持 強調民調高低都當參考

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今趁中元節出席多家宮廟活動，馬不停蹄地趕場拜票。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今趁中元節出席多家宮廟活動，馬不停蹄地趕場拜票。圖／李四川競辦提供

新北市長選戰進入倒數3個月，國民黨新北市長參選人李四川今趁中元節前往新店太平宮參拜祈福，又出席樹林濟安宮普渡開香儀式，期間還參加土城區埤塘里重陽敬老活動，馬不停蹄趕場拜票。針對網路媒體壹蘋民調稱李四川領先蘇巧慧十幾個百分點，李四川僅表示， 不管民調高低都當參考，將持續跑遍29區爭取民眾支持。

2026九合一選舉

今早土城區埤塘里舉辦重陽敬老活動，里長邱顯俊大讚李四川過去推動土城第一公墓遷葬的艱鉅工程，才能促成土城醫院興建，為地方帶來重要的醫療建設，是真正做事紮實、替地方做功德的實幹人才，也呼籲鄉親大力支持有經驗、有執行力的李四川，為土城持續帶來發展，滿場鄉親也報以熱烈掌聲。

李四川致詞時也表示，他已提出五大醫療政策，未來將以成功推動土城醫院的經驗，進一步擴充土城醫療園區量能，打造溪南地區更完善的銀髮長照與醫療照護網路，未來擔任市長將推動「敬老卡升級」，新北市已提高至600點的敬老卡，未來其中300點可當作悠遊卡使用，讓長輩可直接至超商、超市、藥局消費，並可支付醫療院所就診費用，讓政策更貼近長者的生活需求。

此外，李四川也前往新店太平宮參拜祈福，廟方今年準備上萬斤白米祭祀，預計於普渡儀式圓滿後，將白米及物資捐贈給當地弱勢家庭與公益團體，李四川表示，未來擔任市長會持續與民間緊密合作，讓善的循環持續在新北每個角落擴散。

今午出席樹林濟安宮參拜活動前，李四川受訪表示，他再一次感謝樹林鄉親對他的支持，年底若擔任市長一定會做大漢溪捷運縱貫線，讓民生汐止線從大稻埕一直延伸到三重、新莊，再到樹林，尤其是新北大巨蛋落腳在樹林，將會盡速地讓大巨蛋能夠完成，打造新北巨蛋城。

國民黨新北市長參選人李四川今趁中元節出席多家宮廟活動，馬不停蹄地趕場拜票。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今趁中元節出席多家宮廟活動，馬不停蹄地趕場拜票。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 民調 蘇巧慧 土城

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