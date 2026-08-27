新北白營批賴清德砍社宅 蘇巧慧騙選票…蘇辦：中央地方攜手合作

民眾黨4名新北市議員參選人上午召開聯合記者會，批評賴清德競選總統的社會住宅政見跳票，根本就是騙選票，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧所提都更與社宅政見，更是自曝其短、不懂市政。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，中央已經承諾與地方合計興建4萬戶社宅，未來蘇巧慧擔任新北市長，將延續新北市府的既定目標，進一步透過多元管道擴大興辦社宅，全力推動新北市社宅總量達到5.2萬戶。

大新店區參選人邸聖德指出，民進黨過去在野時高喊居住正義，執政後通通忘記。賴清德選前承諾8年要蓋13萬戶社會住宅，結果當總統2年就將目標下修到只剩3萬戶，之後如果他說不再蓋，全部都用其他方式替代，也不會令人意外，因為競選承諾對賴清德而言，不過是在騙票而已。

而蘇巧慧本月初提出都更與社宅政見，說要成立都更局是自曝其短、完全不懂市政，更不敢提出蓋社宅，因為她心中根本沒有居住正義、不關心年輕人最在意的社會住宅。過去蘇巧慧在立法院敢對中央提出配合社會住宅興建，要中央全部出錢，現在13萬社宅變3萬、租補縮減、擋勞工社宅、要新北掏錢分攤，她全都不吭一聲。

中和區參選人陳怡君則說，蘇巧慧近日見了很多NGO，說會延續市長侯友宜興建5.2萬戶社宅目標，若非搞不清楚狀況，就是在騙票。這5.2萬戶社宅目標是去年1月內政部舊版的「百萬戶租屋家庭支持計畫」，其中包括中央跟地方所興建，侯市長當時承諾的是新北可以再蓋1.3萬戶社宅。

不過因為賴清德的社宅承諾跳票，所以今年7月新版計畫已從5.2萬戶下修到3.9萬戶，從最新的興辦進度可以發現，7月底新北市的進度已超標達到4萬181戶，代表中央已經沒有要在新北蓋社宅。

且目標下修等於不會再有經費，所以中央計畫中的7078戶還會不會繼續蓋，都是大問號，連中央都不蓋了，蘇巧慧怎麼敢提要蓋？不過就是在騙票而已！蘇巧慧不支持修訂財劃法，沒有替新北市爭取增加統籌分配款，竟然還批評在野黨幫新北增加400億分配款是不公平的版本，那請問蘇巧慧的版本在哪裡？不監督、不提案，新北市民選這種立委幹嘛？

汐金萬區參選人陳語倢說，蘇巧慧除了亂開空頭支票，且身為新北市選出的立委，民進黨政府在欺負新北的時候，蘇巧慧總是默不作聲。今年新北市的一般性補助款跟計畫型補助款被民進黨大砍，蘇巧慧卻責罵藍白。

市長侯友宜提出勞工宅政策，強調只租不售，仍被內政部以「有轉售疑慮」等理由否決。蘇巧慧又一次站在旁邊什麼都不做，只說是可以努力的方向，她是內政委員會的委員，沒有幫新北市民監督內政部為何否決勞工宅，反而說風涼話放任新北市被民進黨欺負。

反觀民眾黨已請立院黨團總召陳清龍委員正式發文，要求國土署說明否決新北勞工宅的原因以及政策評估，這件事，台灣民眾黨一定會追到底！

土樹三鶯區參選人吳亞倫補充，今年3月黨主席黃國昌率先提出社宅政見，承諾除了承接興建中的1.9萬戶社宅，還要再多蓋1.2萬戶，目標2034年由地方興建3.1萬戶。民眾黨市議員上任後將監督市府大力蓋社宅，並且呼籲中央不能刪減地方蓋社宅的補助，市民關心的居住正義，請放心交給台灣民眾黨實現。

蘇辦發言人馬亨亨．夷將指出，為兼顧不同世代與族群的居住需求，蘇巧慧未來還將推動試辦「青年育兒宅長住20年」計畫，讓青年家庭能安心成家、穩定育兒；同時針對長者、學生及弱勢族群，擴大推動專屬包租代管方案，以多元彈性的住宅政策，全面落實全齡新北市民的居住正義。

針對勞工宅，馬亨亨．夷將說，蘇巧慧的態度很清楚，她認為新北市府所提出的勞工宅是可以努力的方向，不過她也強調，中央與地方必須攜手合作，完善法規及防弊措施，一方面防止勞工宅變相成為工業宅，另一方面則要在「提供合宜的居住環境」及「降低勞工住宅負擔」、「增加勞工就業意願」及「振興地方經濟」等政策目標下，共同為新北市民打造更完善的居住空間。