快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤表態市長「想投陳亭妃」 陳亭妃讚她真性情：也要替幸妤加油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陳亭妃第一時間在臉書貼文謝謝陳幸妤支持。圖／取自陳亭妃臉書
陳亭妃第一時間在臉書貼文謝謝陳幸妤支持。圖／取自陳亭妃臉書

前總統陳水扁女兒陳幸妤近期因與前夫趙建銘的相關話題受到關注，名嘴吳子嘉更稱她若明年參選立委「100%當選」。不過，陳幸妤今天中午休息時間受訪，被問及是否參選立委時明確否認，強調「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」，但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

2026九合一選舉

對於陳幸妤公開表態支持，民進黨台南市長參選人陳亭妃第一時間在臉書發文表示，「謝謝幸妤的支持，我會好好珍惜這一份支持，為台南繼續打拼。」

陳亭妃也說，「我也要替幸妤加油！」她表示，自己一直覺得幸妤非常值得驕傲，「有三個非常優秀的寶貝，最難得的是幸妤可以保有永遠的真性情，永遠做自己喜歡做的事。」

陳亭妃貼文：

謝謝幸妤的支持，我會好好珍惜這一份支持，為台南繼續打拼。

我也要替幸妤加油！我也覺得幸妤非常驕傲，有三個非常優秀的寶貝，最難得的是幸妤可以保有永遠的真性情，永遠做自己喜歡做的事。

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 陳幸妤 趙建銘 陳水扁

延伸閱讀

影／名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

婆婆酸陳幸妤「恰北北難怪老公外遇」媳傻眼 網怒：加害全台女性

病患看到她就哽咽「妳要加油」 陳幸妤：還有30年不離婚要看老公下場

趙建銘稱被逼離婚！ 陳致中心疼陳幸妤：肝腸寸斷如墜深淵

相關新聞

陳幸妤表態市長「想投陳亭妃」 陳亭妃讚她真性情：也要替幸妤加油

前總統陳水扁女兒陳幸妤近期因與前夫趙建銘的相關話題受到關注，名嘴吳子嘉更稱她若明年參選立委「100%當選」。不過，陳幸妤今天中午休息時間受訪，被問及是否參選立委時明確否認，強調「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」，但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

柯志恩勘災被困座車遭酸作秀 陳菁徽回嗆：修車錢要自己付

南台灣因豪雨釀災，國民黨高雄市長參選人柯志恩勘災時座車拋錨，被迫「爬車窗」脫困，遭綠營及側翼批評自導自演。國民黨立委陳菁徽今日接受「千秋萬事」專訪，表示柯志恩和行政院長卓榮泰不一樣，修車錢是要自己付的。

邱建富曝有人勸退 彰化4名國策顧問3人回應、身分仍成謎

前彰化市長邱建富退出民進黨後，以無黨籍參選彰化縣長，今天到縣選委會領取候選人登記表時透露，自6月16日宣布參選以來，陸續有總統府國策顧問打電話勸退他，但沒有說出對方身分。彰化縣籍4名國策顧問中被問到此事，分別表示「無可奉告」、「沒有接洽」、「不予回應」等。

選戰倒數！李四川勤跑宮廟尋求支持 強調民調高低都當參考

新北市長選戰進入倒數3個月，國民黨新北市長參選人李四川今趁中元節前往新店太平宮參拜祈福，又出席樹林濟安宮普渡開香儀式，期間還參加土城區埤塘里重陽敬老活動，馬不停蹄趕場拜票。針對網路媒體壹蘋民調稱李四川領先蘇巧慧十幾個百分點，李四川僅表示， 不管民調高低都當參考，將持續跑遍29區爭取民眾支持。

新北白營批賴清德砍社宅 蘇巧慧騙選票…蘇辦：中央地方攜手合作

民眾黨4名新北市議員參選人上午召開聯合記者會，批評賴清德競選總統的社會住宅政見跳票，根本就是騙選票，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧所提都更與社宅政見，更是自曝其短、不懂市政。

台東地方選舉正式起跑！322席公職 31日起受理登記

115年地方公職人員選舉將正式進入候選人登記階段！臺東縣選舉委員會今發布候選人登記公告，本次選舉將於11月28日投票，台東縣合計將選出322名地方公職人員，地方選戰正式進入倒數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。