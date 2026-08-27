陳幸妤表態市長「想投陳亭妃」 陳亭妃讚她真性情：也要替幸妤加油

前總統陳水扁女兒陳幸妤近期因與前夫趙建銘的相關話題受到關注，名嘴吳子嘉更稱她若明年參選立委「100%當選」。不過，陳幸妤今天中午休息時間受訪，被問及是否參選立委時明確否認，強調「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」，但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

對於陳幸妤公開表態支持，民進黨台南市長參選人陳亭妃第一時間在臉書發文表示，「謝謝幸妤的支持，我會好好珍惜這一份支持，為台南繼續打拼。」

陳亭妃也說，「我也要替幸妤加油！」她表示，自己一直覺得幸妤非常值得驕傲，「有三個非常優秀的寶貝，最難得的是幸妤可以保有永遠的真性情，永遠做自己喜歡做的事。」

陳亭妃貼文：