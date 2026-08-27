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台東地方選舉正式起跑！322席公職 31日起受理登記

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
，15年地方公職人員選舉，台東縣選委會今天發布候選人登記公告，8月31日起受理登記。記者尤聰光／攝影
，15年地方公職人員選舉，台東縣選委會今天發布候選人登記公告，8月31日起受理登記。記者尤聰光／攝影

115年地方公職人員選舉將正式進入候選人登記階段！臺東縣選舉委員會今發布候選人登記公告，本次選舉將於11月28日投票，台東縣合計將選出322名地方公職人員，地方選戰正式進入倒數。

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縣選委會表示，115年地方公職人員選舉定於11月28日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。本次台東縣將選出第20屆縣長1名、第21屆縣議員30名，以及各鄉鎮市第20屆（台東市第14屆）鄉鎮市長16名。

此外，還將選出第23屆（台東市第14屆）鄉鎮市民代表136名及第23屆村里長139名，合計322個地方公職席次。

縣選委會指出，中央選舉委員會及臺東縣選舉委員會已於8月20日依權責發布選舉公告，今天正式發布候選人登記公告。參選人自8月27日起至9月4日止，可領取候選人登記相關書表。

其中，參選縣長及縣議員者，須至縣府大禮堂領取書表；參選鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長者，則須至各鄉鎮市公所辦理。

正式受理候選人登記時間為8月31日至9月4日，每日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分。

選委會提醒，有意參選者務必在期限內備妥相關文件，並依規定詳實填寫，以免因資料缺漏或文件不符規定遭退件，影響參選權益。

選委會表示，候選人登記所需各式書件，除可至指定地點領取紙本外，也可至縣選舉委員會網站下載電子檔使用。

2026九合一選舉 台東縣選舉

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