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總統首度出席竹塹中元城隍祭 賴清德與高虹安笑談、莊競程也同台

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影
年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影

年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。賴致詞點名兩人，盼選出「清廉、勤政、愛鄉土」市長，並與高虹安數度交談，互動成焦點。

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新竹都城隍廟今天舉行「竹塹中元城隍祭」奉旨遶境賑孤活動，賴清德上午到場參與團拜及起駕儀式，這也是首度有現任總統親自出席城隍祭。高虹安、莊競程，以及新竹市府團隊、跨黨派民代均到場，大批信眾也湧入廟埕參與。

隨著年底市長選戰逐漸升溫，賴清德與高虹安同框時數度交談，高虹安不時側身向賴說話，賴也微笑回應，過程中雙方多次露出笑容，互動熱絡，也成為現場焦點之一。

賴清德致詞表示，「新竹都城隍廟可以說是歷史悠久，至今已有近280年的歷史，特別新竹都城隍廟，是全台灣城隍廟當中，位階最高的城隍爺，可以說是神威顯靈、香火鼎盛，保佑著新竹市民，同時新竹都城隍廟也是新竹最主要的信仰中心。」

他說，一年一度的中元城隍祭是新竹重要的文化宗教活動及文化資產，「誠如新竹市長高虹安、市長參選人莊競程，還是管理人鄭來聖所說，城隍記得文化活動可以說是一連串，包括福門大開、夯枷解厄、城隍嘉年華、查夜暗訪，以及最後的遶境賑孤。」

賴清德表示，從遶境賑孤等儀式，可以看見都城隍爺慈悲為懷、保護眾生，以及關心弱勢、希望社會和諧的精神，「這些都是不分黨派、每一個政治人物值得學習的精神。」

談到年底選戰，賴清德也主動點名現場兩名市長候選人。他說，「今天非常難得2位市長候選人，包括新竹市長高虹安、民進黨新竹市長參選人莊競程都到場」，並請現場民眾為兩人鼓掌加油。他接著表示，「身為總統在神聖的宗教場合不能講政治」，但祝福兩人的競選活動都平安順利。

賴清德隨後也出現口誤，他說到希望市民在都城隍爺保佑下，年底選出的「總統」，是一個清廉、勤政、愛鄉土的「市長」，隨即更正為「市長」。他並表示，希望未來市長「可以帶領這座充滿文化，又是高科技的城市繼續進步，同時也可以帶動台灣向前邁進。」

年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影
年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影

賴清德與高虹安同框時數度交談，高虹安不時側身向賴說話，賴也微笑回應，過程中雙方多次露出笑容，互動熱絡。記者黃羿馨／攝影
賴清德與高虹安同框時數度交談，高虹安不時側身向賴說話，賴也微笑回應，過程中雙方多次露出笑容，互動熱絡。記者黃羿馨／攝影

談到年底選戰，賴清德也主動點名現場兩名市長候選人。記者黃羿馨／攝影
談到年底選戰，賴清德也主動點名現場兩名市長候選人。記者黃羿馨／攝影

年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影
年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影

年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影
年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影

年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影
年底新竹市長選戰升溫，總統賴清德今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。記者黃羿馨／攝影

高虹安 莊競程 城隍 2026九合一選舉 新竹市選舉

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