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賴瑞隆爭取中央挹注前鎮治水工程 預計10月完成核定

中央社／ 高雄27日電

針對高雄市前鎮區長期排水需求，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆向中央爭取經費推動「前鎮區抽水站及鎮州路雨水下水道新建工程」，初估10月完成核定，明年1月可動工。

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賴瑞隆今天發布新聞稿表示，高雄近年面對極端氣候與短延時強降雨挑戰，都市排水系統是否完善，攸關居民生活安全與城市韌性。前鎮區人口密集、產業活動頻繁，部分地區遇到強降雨時，排水系統承受較大壓力，因此完善雨水下水道及抽水設施，是提升區域防洪能力的重要基礎工程。

他說，此次「前鎮區抽水站及鎮州路雨水下水道新建工程」，總經費約新台幣1億9220萬元，中央將挹注1億5700萬元，地方配合推動相關工程。賴瑞隆表示，中央經費到位後，將有助於加速工程推進，改善區域排水瓶頸。

賴瑞隆強調，爭取地方建設經費，最重要的就是回應居民需求。高雄近年持續推動治水、防洪及韌性城市建設，不能只靠單一工程，而要從抽水站、雨水下水道、區域排水系統等面向整體強化，才能真正提升城市面對極端氣候的應變能力。

他表示，內政部已初步同意，將於10月正式核定，後續加速相關行政及工程程序，目標於明年1月正式動工。他也會持續與中央、地方相關單位協調，掌握工程進度，讓中央補助經費確實轉化為地方建設成果。

賴瑞隆表示，未來將持續爭取中央資源投入高雄，從治水、防洪、交通到產業建設，逐步補強城市基礎建設，打造更安全、更具韌性的高雄。

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