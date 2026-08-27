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豪雨過後..柯志恩主張設「智慧水安全平台」、賴瑞隆為前鎮治水發聲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆表示，面對極端氣候強降雨，治水沒有終點，中央、地方會攜手加速補強排水系統、提升防洪韌性。圖／賴瑞隆競辦提供
立委賴瑞隆表示，面對極端氣候強降雨，治水沒有終點，中央、地方會攜手加速補強排水系統、提升防洪韌性。圖／賴瑞隆競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩連日會勘各地積淹水情形，並邀治水專家李鴻源會勘典寶溪，今日提出治水行動方案，主張設置「高雄智慧水安全平台」、擴充「城市滯洪」、升級「AI智慧治水」及增加防水閘門補助等政見。民進黨市長參選人賴瑞隆則爭取前鎮區排水工程，強調明年初動工後，可強化排水防洪，守護居民安全。

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柯志恩表示，未來由市府統籌建立「高雄智慧水安全平台」，結合中央、地方、專家學者，整合全高雄水系統的水工模型、數位孿生與即時監測，整合雨量、河川水位、潮位、抽水站、閘門、滯洪池及箱涵等資料，讓每項重大治水工程施工前，都必須先經水工模擬驗證，確保工程發揮實際效益。

柯志恩提出「流域治水總體戰略」概念，以典寶溪、二仁溪、曹公新圳等主要水系為例，從上游到下游一次檢視河道、堤防、排水、滯洪空間、抽排能力與潮位影響，透過滯洪、分流、河道改善及堤防強化等措施，降低單一區域瞬間承受的洪峰壓力。

針對排水瓶頸，柯志恩主張未來盤點全市的雨水下水道、區域排水、箱涵及抽水站等，依照淹水風險排定改善順序，持續將公園、學校、廣場等公共空間納入防洪系統，擴充「高雄滯洪網」。

柯志恩並提出升級「AI智慧治水」，重新盤點全市水情監測設備，補足監測盲區，並針對監察院報告所指出的設備妥善率、資料介接及資源配置等問題逐項改善。

此外，住家防洪升級，針對易淹水地區加碼補助防水閘門，最高4萬元，降低第一線損失。另建立「防汛戰情中心」，針對抽水機組、備援電力、水閘門及滯洪池等重要設備建立設備履歷、定期測試、油料備援與故障預警機制，防止抽水機再因缺油停擺。

民進黨市長參選人賴瑞隆指出，高雄近年面對極端氣候與短延時強降雨挑戰，都市排水系統是否完善，直接攸關居民生活安全與城市韌性。前鎮區人口密集、產業活動頻繁，部分地區遇到強降雨時，排水系統承受較大壓力，因此完善雨水下水道及抽水設施，是提升區域防洪能力的重要基礎工程。

賴瑞隆針對前鎮地區長期排水需求向中央爭取經費。他表示，「前鎮區抽水站及鎮州路雨水下水道新建工程」總經費1億9220萬元，中央將挹注1億5700萬元，初估10月核定明年1月動工，中央經費到位後，將有助於加速工程推進，改善區域排水瓶頸，進一步降低豪雨期間積淹水風險。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀前內政部長、治水專家李鴻源（右二）勘查梓官區典寶溪。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀前內政部長、治水專家李鴻源（右二）勘查梓官區典寶溪。圖／柯志恩競辦提供

豪雨 柯志恩 治水 2026九合一選舉 高雄市選舉

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