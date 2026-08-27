財政部公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑昨表示今年、明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央要給基隆該有的財政收入。市府今天開記者會說明，以「量入為出」原則，基隆捷運重大建設與社福政策不中斷。

基隆市政府今說明116年度總預算案記者會，秘書長謝孝昆表示，市府團隊始終秉持高度財政紀律與「量入為出」原則，在有限資源下審慎規劃各項施政，努力在財政穩健與城市長遠發展間取得平衡，確保市民福祉不中斷、重大建設持續推進。

謝孝昆說，基隆116年度歲入預算編列260.9億元、歲出預算編列287.5億元，歲入歲出差短26.6億元。在整體財政資源有限的情況下，市府依循量入為出原則，審慎檢視各項施政需求及支出優先順序，在維持財政穩健的同時，持續推動市政建設並保障市民各項服務。

財劃法修正後，基隆財政結構有所調整，114年度歲入為254億元，115年度降至237.23億元，116年度因有基隆捷運經費挹注上升至260.9億元，若扣除基隆捷運專案經費後，114年度為252億元、115年度為233.53億元、116年度則降至223.89億元，整體財源並未因財劃法修正，如預期每年增加73億元，反而逐年下降持續受到壓縮，「今年和明年少了應有的140億元」。

謝孝昆表示，面對實質歲入減少的財政環境，市府仍以市民需求及城市發展為優先，持續編列各項重要施政經費。116年度主要預算包括基隆捷運計畫編列37.93億元、敬老三節慰問金17.19億元、軍公教調薪政策5億元、改善國民中小學校園環境等經費4.15億元、電動大客車汰舊換新及場站整備經費1.75億元，以及辦理免費午餐各項補助經費4.23億元，兼顧重大交通建設、長者照顧、教育環境及市民福利等面向。

市府表示，116年度預算編列在中央財政分配及補助機制調整、實質歲入減少的情況下，審慎盤點財政資源及施政需求，維持必要市政建設及市民服務。未來市府將持續開源節流、嚴控債務，妥善運用有限財政資源，兼顧財政穩健與市政發展，確保重大建設持續推進，維護市民權益。

基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影