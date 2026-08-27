快訊

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

MLB／鄧愷威登板5球解決洋基工具人 但太空人牛棚失火掉6分遭痛宰

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆統籌分配款2年少140億 基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影
基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影

財政部公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑昨表示今年、明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央要給基隆該有的財政收入。市府今天開記者會說明，以「量入為出」原則，基隆捷運重大建設與社福政策不中斷。

2026九合一選舉

基隆市政府今說明116年度總預算案記者會，秘書長謝孝昆表示，市府團隊始終秉持高度財政紀律與「量入為出」原則，在有限資源下審慎規劃各項施政，努力在財政穩健與城市長遠發展間取得平衡，確保市民福祉不中斷、重大建設持續推進。

謝孝昆說，基隆116年度歲入預算編列260.9億元、歲出預算編列287.5億元，歲入歲出差短26.6億元。在整體財政資源有限的情況下，市府依循量入為出原則，審慎檢視各項施政需求及支出優先順序，在維持財政穩健的同時，持續推動市政建設並保障市民各項服務。

財劃法修正後，基隆財政結構有所調整，114年度歲入為254億元，115年度降至237.23億元，116年度因有基隆捷運經費挹注上升至260.9億元，若扣除基隆捷運專案經費後，114年度為252億元、115年度為233.53億元、116年度則降至223.89億元，整體財源並未因財劃法修正，如預期每年增加73億元，反而逐年下降持續受到壓縮，「今年和明年少了應有的140億元」。

謝孝昆表示，面對實質歲入減少的財政環境，市府仍以市民需求及城市發展為優先，持續編列各項重要施政經費。116年度主要預算包括基隆捷運計畫編列37.93億元、敬老三節慰問金17.19億元、軍公教調薪政策5億元、改善國民中小學校園環境等經費4.15億元、電動大客車汰舊換新及場站整備經費1.75億元，以及辦理免費午餐各項補助經費4.23億元，兼顧重大交通建設、長者照顧、教育環境及市民福利等面向。

市府表示，116年度預算編列在中央財政分配及補助機制調整、實質歲入減少的情況下，審慎盤點財政資源及施政需求，維持必要市政建設及市民服務。未來市府將持續開源節流、嚴控債務，妥善運用有限財政資源，兼顧財政穩健與市政發展，確保重大建設持續推進，維護市民權益。

基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影
基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影

基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影
基隆統籌分配款2年少140億，基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉

延伸閱讀

基隆統籌款連2年短少 藍綠交鋒

謝國樑指統籌分配款2年少140億 童子瑋：謝國樑欠市民一個道歉

新北明年總預算歲出2701億創新高 免費午餐、敬老卡新增逾百億

影／1.5億大武崙溪改善可降洪水1米 謝國樑：未來再設滯洪園區

相關新聞

柯志恩勘災被困座車遭酸作秀 陳菁徽回嗆：修車錢要自己付

南台灣因豪雨釀災，國民黨高雄市長參選人柯志恩勘災時座車拋錨，被迫「爬車窗」脫困，遭綠營及側翼批評自導自演。國民黨立委陳菁徽今日接受「千秋萬事」專訪，表示柯志恩和行政院長卓榮泰不一樣，修車錢是要自己付的。

豪雨過後..柯志恩主張設「智慧水安全平台」、賴瑞隆為前鎮治水發聲

國民黨高雄市長參選人柯志恩連日會勘各地積淹水情形，並邀治水專家李鴻源會勘典寶溪，今日提出治水行動方案，主張設置「高雄智慧水安全平台」、擴充「城市滯洪」、升級「AI智慧治水」及增加防水閘門補助等政見。民進黨市長參選人賴瑞隆則爭取前鎮區排水工程，強調明年初動工後，可強化排水防洪，守護居民安全。

基隆統籌分配款2年少140億 基市府：量入為出基捷建設與社福不中斷

財政部公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑昨表示今年、明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央要給基隆該有的財政收入。市府今天開記者會說明，以「量入為出」原則，基隆捷運重大建設與社福政策不中斷。

竹北黃金通學線平均9成載客　鄭朝方：下一步擴大至全縣

竹北市「雙市黃金通學線」營運至今，最高乘載率達98％，平均9成以上，新學期將持續提供免費接駁服務。民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今天表示，未來將把「黃金通學線」經驗擴大至全縣，讓孩子多睡一點、家長少接送一點，上學的路更安全，同時也在解決交通壅塞問題。

澎湖國際海上花火節明年邁25周年 吳淑瑾提五大改革促華麗轉身

澎湖國際海上花火節剛落幕，明年將邁入第25個年頭，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾提出五大革新方向表示，為了下一個輝煌25年，應啟動花火節重塑工程，讓花火回歸至引路標誌，讓花火節成為一場場完美結合地方音樂、藝術與文化的在地品牌展示場。

獨立書店挺蘇巧慧 「眼神散發光芒的人可打造幸福城市」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布社群影片，找來永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，看到蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒，期盼蘇能夠將這股正向、幸福的力量擴及到新北的每個角落，帶領新北成為更友善、美麗的進步城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。