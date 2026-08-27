竹北黃金通學線平均9成載客　鄭朝方：下一步擴大至全縣

竹北市「雙市黃金通學線」營運至今，最高乘載率達98％，平均9成以上，新學期將持續提供免費接駁服務。民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今天表示，未來將把「黃金通學線」經驗擴大至全縣，讓孩子多睡一點、家長少接送一點，上學的路更安全，同時也在解決交通壅塞問題。

「雙市黃金通學線」起初源自竹北家長與學生長期反映跨區通學的不易，鄭朝方指出，高中時期，每天從竹東凌晨5點55分出發搭車到新竹中學就學，深知跨區通學對學子的辛苦。這也是他擔任竹北市長後，即使通學並非市公所主要業務，仍決定把問題扛起來處理的原因。

鄭朝方指出，從最初試辦到如今98％乘載率，黃金通學線證明通學需求確實存在，也讓一項竹北市政經驗具備進一步擴大的基礎。竹北已經做得到，下一步就是讓新竹縣縣民也能受益。

鄭朝方提出，未來將推動縣級「黃金通勤與通學線」，把竹北的精準規劃經驗複製出去，針對全縣13鄉鎮市進行縝密盤點，從通勤族與學生居住熱點、上班位置、學校位置、通勤時間，到高鐵、火車站及重要交通節點，結合公車、客運等公共運輸路網，找出真正的通勤需求與交通缺口，再依各地生活圈劃出接駁路線。

鄭朝方強調，新竹縣幅員廣、各鄉鎮市交通條件不同，會透過完整盤點、精準規畫，讓通勤服務真正接得到人、送到上班與上學地點，也符合實際需求。

鄭朝方說，學生教育與通學相關政策主要屬縣府權責，但孩子的需求不能等，擔任竹北市長期間，他秉持「看見問題、解決問題」的治理準則，先行投入資源，如今政策已經做出成果；未來將把「黃金通學線」經驗擴大至全縣，讓孩子多睡一點、家長少接送一點，上學的路更安全，同時也在解決交通壅塞問題。