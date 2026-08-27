澎湖國際海上花火節明年邁25周年 吳淑瑾提五大改革促華麗轉身

澎湖國際海上花火節剛落幕，明年將邁入第25個年頭，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾提出五大革新方向表示，為了下一個輝煌25年，應啟動花火節重塑工程，讓花火回歸至引路標誌，讓花火節成為一場場完美結合地方音樂、藝術與文化的在地品牌展示場。

吳淑瑾建議的5大革新方向，包括透過適度限縮與主題分流，落實「限定時間、限定內容、限定體驗」，提高活動稀缺性，讓每一場花火各具不容錯過的特色。告別單純煙火秀思維，全面提升煙火設計、舞台演出、融合在地文化與主題故事線。

此外結合國際運動賽事觀光，延攬國際頂尖煙火團隊與藝術表演團體，將澎湖打造為有國際能見度的花火工藝深度交流場域，初夏天候穩定時以無人機、智慧燈光、5G即時互動、AR擴增實境與沉浸式展演為主，讓觀眾也能透過數位科技參與其中，打造未來感海洋夜間展演品牌。

她表示，花火節更應跳脫短期活動的侷限，建立完整「花火經濟圈」。透過品牌授權、文創商品開發、特色伴手禮認證、旅宿餐飲聯名及交通運輸合作，串聯在地產業鏈，轉化為全年的永續資產。

澎湖國際海上花火節明年將邁入第25個年頭，是台灣最具代表性的觀光節慶活動，但近年遊客數下降，略呈疲軟態勢，坊間甚至有停辦的討論，吳淑瑾認 為，品牌營造不易，品牌更不能拱手讓人，盼透過重塑工程，促澎湖花火節華麗轉身。