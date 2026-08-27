快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

難過！日本企鵝Suica卡片賣完停產 iPhone西瓜卡「恢復素面設計」

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖國際海上花火節明年邁25周年 吳淑瑾提五大改革促華麗轉身

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／澎湖即時報導
民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾 提出花火節五大改革方向，促明年邁入第25周年的花火節華麗轉身。圖／吳淑瑾辦公室提供
民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾 提出花火節五大改革方向，促明年邁入第25周年的花火節華麗轉身。圖／吳淑瑾辦公室提供

澎湖國際海上花火節剛落幕，明年將邁入第25個年頭，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾提出五大革新方向表示，為了下一個輝煌25年，應啟動花火節重塑工程，讓花火回歸至引路標誌，讓花火節成為一場場完美結合地方音樂、藝術與文化的在地品牌展示場。

2026九合一選舉

吳淑瑾建議的5大革新方向，包括透過適度限縮與主題分流，落實「限定時間、限定內容、限定體驗」，提高活動稀缺性，讓每一場花火各具不容錯過的特色。告別單純煙火秀思維，全面提升煙火設計、舞台演出、融合在地文化與主題故事線。

此外結合國際運動賽事觀光，延攬國際頂尖煙火團隊與藝術表演團體，將澎湖打造為有國際能見度的花火工藝深度交流場域，初夏天候穩定時以無人機、智慧燈光、5G即時互動、AR擴增實境與沉浸式展演為主，讓觀眾也能透過數位科技參與其中，打造未來感海洋夜間展演品牌。

她表示，花火節更應跳脫短期活動的侷限，建立完整「花火經濟圈」。透過品牌授權、文創商品開發、特色伴手禮認證、旅宿餐飲聯名及交通運輸合作，串聯在地產業鏈，轉化為全年的永續資產。

澎湖國際海上花火節明年將邁入第25個年頭，是台灣最具代表性的觀光節慶活動，但近年遊客數下降，略呈疲軟態勢，坊間甚至有停辦的討論，吳淑瑾認 為，品牌營造不易，品牌更不能拱手讓人，盼透過重塑工程，促澎湖花火節華麗轉身。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 澎湖 花火節

延伸閱讀

雙橡園開發攜手灣聲樂團6年吸引逾萬人參與 締造中台灣層峰藝文盛典

【記憶抽屜】張炎銘／再訪菊島回首苦旱

2026「潮臺北 × 潮首爾」文化展品亮點搶先公開

StartSphere Taipei 五大國際論壇 從 AI、XR 到娛樂投資串聯產業

相關新聞

邱建富今領表參選彰化縣長 曝總統府高層勸退：叫我三思

2026年九合一大選今日進入候選人領表階段，無黨籍彰化縣長參選人邱建富一早前往彰化縣選舉委員會領取候選人登記表，他指出，這幾天總統府的高層還特別電話關心，請他能夠三思，促成大局能夠退選；但今天領表已表達參選決心。

竹北黃金通學線平均9成載客　鄭朝方：下一步擴大至全縣

竹北市「雙市黃金通學線」營運至今，最高乘載率達98％，平均9成以上，新學期將持續提供免費接駁服務。民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今天表示，未來將把「黃金通學線」經驗擴大至全縣，讓孩子多睡一點、家長少接送一點，上學的路更安全，同時也在解決交通壅塞問題。

澎湖國際海上花火節明年邁25周年 吳淑瑾提五大改革促華麗轉身

澎湖國際海上花火節剛落幕，明年將邁入第25個年頭，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾提出五大革新方向表示，為了下一個輝煌25年，應啟動花火節重塑工程，讓花火回歸至引路標誌，讓花火節成為一場場完美結合地方音樂、藝術與文化的在地品牌展示場。

獨立書店挺蘇巧慧 「眼神散發光芒的人可打造幸福城市」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布社群影片，找來永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，看到蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒，期盼蘇能夠將這股正向、幸福的力量擴及到新北的每個角落，帶領新北成為更友善、美麗的進步城市。

柯志恩勘災被困座車遭酸作秀 陳菁徽回嗆：修車錢要自己付

南台灣因豪雨釀災，國民黨高雄市長參選人柯志恩勘災時座車拋錨，被迫「爬車窗」脫困，遭綠營及側翼批評自導自演。國民黨立委陳菁徽今日接受「千秋萬事」專訪，表示柯志恩和行政院長卓榮泰不一樣，修車錢是要自己付的。

張啓楷凱競總走循環經濟風 蕭萬長擔任榮譽主委送表勉掌握時間

年底嘉義市長選戰倒數，選舉登記下周登場，藍白共推市長參選人張啓楷加速備戰，負擔首度藍白合示範區指標選戰重任，張啓楷競選總部架構陸續到位，主打藍白大團結，競總布置打破傳統，改走「永續、循環經濟」風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。