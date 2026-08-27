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獨立書店挺蘇巧慧 「眼神散發光芒的人可打造幸福城市」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布社群影片，找來永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，看到蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒，期盼蘇能夠將這股正向、幸福的力量擴及到新北的每個角落，帶領新北成為更友善、美麗的進步城市。

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許秀美說，她驚訝蘇巧慧在繁忙的立委工作中，竟可堅持每周更新推廣母語教育、親子共讀的「水獺媽媽巧巧話」podcast頻道，堅持超過六年、錄製超過三百六十集，持續為孩子唸繪本、教母語，「孩子沒有選票，她真的是因為喜歡故事而做這件事。」

許秀美回憶到，綠書店四月時在中和四號公園舉辦獨立書店市集淼渺書市集時，邀請蘇巧慧到現場和大小朋友說故事，許多小朋友一聽到蘇巧慧的聲音便跑到她身邊大喊「請問妳是水獺媽媽嗎？」蘇巧慧也同時展現超強親和力和對文化產業的重視，不只能夠擔任「水獺媽媽」，用多變的聲音和表演方式為孩子們唸童書，讓大小朋友都聽得十分入神。

一瞬間又能切換到立法委員的專業，和各家獨立書店業者分享她推動「公共出借權」的歷程，也承諾未來將推動更多相關政策，支持出版和文化產業。

許秀美透露，她看到蘇巧慧和團隊的私下互動，蘇巧慧不僅會關心每個團隊夥伴的狀況，在一次活動結束時，碰巧當天是其中一位同仁的生日，團隊更為該同仁準備驚喜慶生，真的是一個讓人感到幸福的團隊。許秀美也期盼蘇巧慧能夠將這股正向、幸福的力量擴及到新北的每個角落，帶領新北成為更友善、美麗的進步城市。

永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
永和在地獨立書店「綠書店」店長許秀美（Joyce）現身力挺蘇巧慧指出，蘇巧慧化身為水獺媽媽為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

獨立書店 蘇巧慧 光芒 2026九合一選舉 新北市選舉

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