柯志恩勘災被困座車遭酸作秀 陳菁徽回嗆：修車錢要自己付

南台灣因豪雨釀災，國民黨高雄市長參選人柯志恩勘災時座車拋錨，被迫「爬車窗」脫困，遭綠營及側翼批評自導自演。國民黨立委陳菁徽今日接受「千秋萬事」專訪，表示柯志恩和行政院長卓榮泰不一樣，修車錢是要自己付的。

陳菁徽說，誰會為了演戲，泡掉一台車，現在車子壞了，也只能自掏腰包修理，到底誰會為了作秀，把自己的車子弄壞？柯志恩和卓榮泰不一樣，編了多少預算，給卓榮泰治水，還有第二預備金，竟說沒錢勘災。

陳菁徽表示，賴清德總統要大家不要對中南部災情冷言冷語，但6月內湖淹水時，賴清德對北部的批評相當猛烈，彷彿政治口水才是執政黨的首要任務。國民黨做過統計，從2006年至2026年，北北基桃合計約242億元，中央投入台南、高雄、屏東3縣市的治水特別預算，累計約965.74億元，大約是北北基桃總和的4倍，占全國治水特別預算超過3分之1。

柯志恩挺進災區，和鄉親一起泡在水裡，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆卻神隱。對此，陳菁徽說，高雄市長選戰就像跑馬拉松，雖然選民結構綠大於藍，但經過校園霸凌、美濃大峽谷、以及天坑事件，柯志恩急起直追，一圈一圈逐漸縮小差距，甚至超前。

陳菁徽認為，高雄選情漸漸樂觀，因為「大家期待改變」，過去賴總統都是選前才打「中共陰謀論」，現在就大肆宣傳，加上前總統蔡英文頻頻替賴瑞隆站台，可見南台灣真的有望綠地變藍天。她也公布後續活動，9月3日陪同柯志恩登記，9月5日成立南台灣後援會，有神秘嘉賓到場，9月19日邀請立法院前院長王金平站台。

此外，北市府接獲通路商通報，「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出致癌物苯駢芘超標，成為繼沙拉油、苦茶油後，第3種出問題的油品。對此，陳菁徽批評食藥署長姜至剛毫無作為，虧當初衛福部前部長邱泰源還說姜至剛是「大谷翔平」、「三刀流」。

陳菁徽透露，當時質詢監委提名人邱泰源時，曾問過姜至剛明明懂法律，但毒油案延燒至今，20%預防性下架標準的專家會議誰拍板，以及放中聯油脂高層進去開會，違反利益迴避等爭議，為何至今沒一個人負起行政責任，一切都是在硬拗罷了。