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邱建富今領表參選彰化縣長 曝總統府高層勸退：叫我三思
2026年九合一大選今日進入候選人領表階段，無黨籍彰化縣長參選人邱建富一早前往彰化縣選舉委員會領取候選人登記表，他指出，這幾天總統府的高層還特別電話關心，請他能夠三思，促成大局能夠退選；但今天領表已表達參選決心。
2026九合一選舉
邱建富今日與團隊幹部前往縣選委會領表，他指出，已經 12年沒有領過表了，有點陌生，但也有信心能夠贏得勝選。
邱建富也說，他6月9號宣布退黨，6月16號宣布參選後，「沒想到總統府高層還來電，叫我三思。」他說，昨天致電者為總統府國策顧問，而且是親自來電，他直言，如果民進黨真的認為彰化選情穩操勝算，為什麼從中央到地方還要不斷下鄉助選？
對此，邱建富強調，自己既然已經決定走這條路，就不會因為任何人的勸說而改變。預計9月3日上午登記，9月13日成立競選總部，一定會參選到底，讓大家有一個很好的一個選擇。
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