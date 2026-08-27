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張啓楷凱競總走循環經濟風 蕭萬長擔任榮譽主委送表勉掌握時間

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。圖／張啓楷服務處提供
競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。圖／張啓楷服務處提供

年底嘉義市長選戰倒數，選舉登記下周登場，藍白共推市長參選人張啓楷加速備戰，負擔首度藍白合示範區指標選戰重任，張啓楷競選總部架構陸續到位，主打藍白大團結，競總布置打破傳統，改走「永續、循環經濟」風格。

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張啓楷競選總部位於嘉義市西區重興里博愛路1段510號，原是娃娃機店租借使用，沒裝潢辦公家具。張啓楷團隊募集「神隊友」與二手物資，希望民眾將閒置、狀況良好的家具家電捐出，讓競總以循環再利用方式打造，消息公布，有熱心民眾響應，捐贈電視，讓競總還沒進駐，就感受支持者的熱情。

張啓楷表示，競選不一定要大量採購、製造浪費，透過二手物資再利用，落實永續與循環經濟，讓競總部成為不同於傳統選舉「另類競總」。除硬體布置，競選團隊人事布局浮現。張啓楷8月初前往台北拜訪前副總統蕭萬長，蕭萬長替他加油打氣，答應擔任競選總部榮譽主任委員，特別送給張啓楷一支珍藏30年手表。這支手表是蕭萬長擔任行政院長佩戴，他勉勵張啟楷「掌握時間」，把握每分每秒為市民打拚。

張啓楷表示，會把蕭萬長叮嚀放在心上，一步一腳印走遍嘉市、傾聽市民聲音，把時間用在嘉義進步與市民需要的地方。張啓楷預計9月2日上午進駐競選總部，民眾黨主席黃國昌南下與市長黃敏惠陪同到選委會登記。競選團隊規畫由黃敏惠擔任競總主委，民眾黨創黨主席柯文哲擔任總幹事，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯執行副總，藍白共同組隊，展現合作拚勝選陣容氣勢。

日前台北市長蔣萬安南下嘉市為張啓楷站台，國民黨民眾黨成立婦女後援會，競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。

張啓楷競選總部位於嘉義市西區重興里博愛路1段510號，原是娃娃機店租借使用，沒裝潢辦公家具。張啓楷團隊募集「神隊友」與二手物資，記者魯永明／攝影
張啓楷競選總部位於嘉義市西區重興里博愛路1段510號，原是娃娃機店租借使用，沒裝潢辦公家具。張啓楷團隊募集「神隊友」與二手物資，記者魯永明／攝影

競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。圖／張啓楷服務處提供
競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。圖／張啓楷服務處提供

藍白共推嘉市長參選人張啓楷（右）8月初前往台北拜訪前副總統蕭萬長，蕭萬長替他加油打氣，答應擔任競選總部榮譽主任委員，特別送給張啓楷一支珍藏30年手表。圖／截自張啓楷臉書
藍白共推嘉市長參選人張啓楷（右）8月初前往台北拜訪前副總統蕭萬長，蕭萬長替他加油打氣，答應擔任競選總部榮譽主任委員，特別送給張啓楷一支珍藏30年手表。圖／截自張啓楷臉書

競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。圖／張啓楷服務處提供
競總進駐啟動前，張啓楷昨天帶工作人員依民俗進行中元普渡，祈求選戰平安勝利。圖／張啓楷服務處提供

張啓楷 蕭萬長 時間 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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