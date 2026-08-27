參選竹北市長…李貞秀入籍是否滿十年 游盈隆：陸委會有新認定

民眾黨前立委李貞秀昨宣布參選竹北市長，其陸配身分、雙重國籍爭議引發參選資格質疑，中選會主委游盈隆表示，重點在於「入籍是否滿十年的認定」，陸委會對此有新的認定，所以目前候選人可能會面對這樣的衝擊。

游盈隆說，根據選罷法，李貞秀要參選竹北市長，其受理及審查的機關是新竹縣選委會。他表示，目前這件事還沒有牽涉到國籍法問題，「我過去所說的話，到現在我的立場都沒有改變」。

新竹縣選委會昨說，候選人登記時，須具結「未在大陸地區設戶籍，包括大陸地區身分證、定居證，或領大陸地區護照」，並聲明不具「中華人民共和國」或其他政權國籍。在台設籍十年須從完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，登記後審查。

陸委會回應，原陸籍人士要在台設籍、完成註銷中國大陸戶籍，並向主管機關繳附註銷原籍證明後滿十年，符合《兩岸條例》第廿一條規定才能參選。至於李是否符合參選資格，由選務機關認定。

李貞秀昨早在臉書以「竹北，是我堅定的選擇」為題，宣布參選竹北市長。

民眾黨主席黃國昌昨表示，只要符合法律規定，參選是每個公民的基本權利；至於李參選會否影響選情，黃說，邱臣遠是民眾黨徵召的竹北市長參選人，不可能造成任何影響。

邱臣遠也說，上周末李貞秀有跟他表達參選意願，自己會全力爭取市民支持。

國民黨竹北市長參選人吳旭智說，有人願意投入，都值得尊重。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱說，只要符合中華民國法律規定的參選資格，都予以尊重，但也期待李貞秀針對外界關切的雙重國籍、戶籍及任公職資格依法提出完整證明。