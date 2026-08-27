聽新聞
0:00 / 0:00

參選竹北市長…李貞秀入籍是否滿十年 游盈隆：陸委會有新認定

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬陳敬丰張曼蘋林銘翰張鈺琪／連線報導
李貞秀宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見。 圖／取自李貞秀臉書
李貞秀宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見。 圖／取自李貞秀臉書

民眾黨前立委李貞秀昨宣布參選竹北市長，其陸配身分、雙重國籍爭議引發參選資格質疑，中選會主委游盈隆表示，重點在於「入籍是否滿十年的認定」，陸委會對此有新的認定，所以目前候選人可能會面對這樣的衝擊。

2026九合一選舉

游盈隆說，根據選罷法，李貞秀要參選竹北市長，其受理及審查的機關是新竹縣選委會。他表示，目前這件事還沒有牽涉到國籍法問題，「我過去所說的話，到現在我的立場都沒有改變」。

新竹縣選委會昨說，候選人登記時，須具結「未在大陸地區設戶籍，包括大陸地區身分證、定居證，或領大陸地區護照」，並聲明不具「中華人民共和國」或其他政權國籍。在台設籍十年須從完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，登記後審查。

陸委會回應，原陸籍人士要在台設籍、完成註銷中國大陸戶籍，並向主管機關繳附註銷原籍證明後滿十年，符合《兩岸條例》第廿一條規定才能參選。至於李是否符合參選資格，由選務機關認定。

李貞秀昨早在臉書以「竹北，是我堅定的選擇」為題，宣布參選竹北市長。

民眾黨主席黃國昌昨表示，只要符合法律規定，參選是每個公民的基本權利；至於李參選會否影響選情，黃說，邱臣遠是民眾黨徵召的竹北市長參選人，不可能造成任何影響。

邱臣遠也說，上周末李貞秀有跟他表達參選意願，自己會全力爭取市民支持。

國民黨竹北市長參選人吳旭智說，有人願意投入，都值得尊重。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱說，只要符合中華民國法律規定的參選資格，都予以尊重，但也期待李貞秀針對外界關切的雙重國籍、戶籍及任公職資格依法提出完整證明。

李貞秀 游盈隆 中選會 陸委會 陸配 國籍法 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

延伸閱讀

符合資格？李貞秀喊參選竹北市長 陸委會：由選務機關依法認定

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

李貞秀宣布參選竹北市長 江和樹：先說資格是否符合

被民眾黨開除後再戰！李貞秀宣布選竹北市長 邱臣遠回應了

相關新聞

參選竹北市長…李貞秀入籍是否滿十年 游盈隆：陸委會有新認定

民眾黨前立委李貞秀昨宣布參選竹北市長，其陸配身分、雙重國籍爭議引發參選資格質疑，中選會主委游盈隆表示，重點在於「入籍是否滿十年的認定」，陸委會對此有新的認定，所以目前候選人可能會面對這樣的衝擊。

基隆統籌款連2年短少 藍綠交鋒

財政部公布明年度中央統籌分配款，基隆今年、明年連兩年統籌分配款實際短少一四○億，市長謝國樑昨喊話，要求中央要給基隆該有的財政收入，中央普發現金動輒幾千億，卻無視基隆需求，非常不公平。民進黨市長參選人童子瑋說，謝國樑欠市民一個道歉，應趕快去跟國民黨中央回報，因為這就是謝市長當時配合「政治鬥爭」的代價。

衝擊選情 新北議員王威元涉賄起訴 求刑3年以上

新北市議員王威元為協助不符投標資格的恆達空間智庫公司，取得「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」，涉嫌先透過服務處工程顧問柯文學向市府市場處施壓刪除條件限制，再親自拜訪市場處長李長奎，將廿萬現金藏在高級洋酒盒內試圖行賄。新北地檢署昨依貪汙治罪條例違背職務行賄罪起訴王，求處三年以上徒刑。

新聞眼／一票多案？改革急就章 慎防選務更亂

二○一八年十案公投綁大選，投票所大排長龍、開票至深夜。藍白如今推動公投「一票多案」，希望簡化程序，雖然有改革選務的考量，但剩下三個多月，此時更動行之多年的投開票方式，能否解決問題，值得再慎思。

公投修法採「一票多案」 游盈隆：好意變餿主意

藍白所提公投法修正草案主張公投票採「一票多案」，預計今天在立法院三讀。中選會主委游盈隆昨天表達強烈反對並呼籲暫緩推行，他直言「一票多案」看似只是選票形式改變，實際涉及整套選務制度轉換，恐讓卅萬名選務工作人員無所適從，「好意都變成餿主意」。

選情初探／台東議員第一選區 藍攻7席 綠拚守成

台東縣下屆議員選舉進入短兵相接，涵蓋台東市、蘭嶼鄉的第一選區應選十席，向來是全縣指標戰區，但議長吳秀華轉戰縣長，議員陳志峰受排黑條款影響無法參選，改由妻子接棒，政治版圖面臨洗牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。