衝擊選情 新北議員王威元涉賄起訴 求刑3年以上

新北市議員王威元為協助不符投標資格的恆達空間智庫公司，取得「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」，涉嫌先透過服務處工程顧問柯文學向市府市場處施壓刪除條件限制，再親自拜訪市場處長李長奎，將廿萬現金藏在高級洋酒盒內試圖行賄。新北地檢署昨依貪汙治罪條例違背職務行賄罪起訴王，求處三年以上徒刑。

因距離選舉剩九十四天，王威元稱檢方介選，強調「超人把拔不會認輸！會在法院證明自己清白。」

起訴指出，李長奎接任市場處長前擔任新北市環保局技正兼任府會聯絡人，因此早與王威元熟識。王雖不否認交付洋酒、現金，卻懷疑是李嫌給的錢太少才反咬他一口。柯文學與恆達空間智庫姜姓負責人、總經理程姓建築師涉案部分，新北檢另案偵辦。

今年三月，新北市市場處欲發包預算金額二○二九萬餘元的規劃設計案。王、柯得知後，四月一日邀約李長奎至服務處，詢問金山、萬里等地市場拆除案進度及細節，轉告姜、程二人評估投標。恆達公司發現，標案限制投標廠商應具有「曾完成市場設計」承做能力，程的建築師事務所不符投標資格，經王向李反映，在李建議下，由程的事務所向市府採購處提出釋疑。經採購處、市場處討論後，刪除廠商投標條件限制，使程通過審查。

今年五月十三日上午，王威元為求臨門一腳，親自前往李長奎辦公室，將寫有程姓總經理建築師事務所的便條紙留在桌上，稱「拜託一下」，接著又在同日下午，以收回便條紙為由，邀請李帶便條紙到服務處，拜託李「能幫就盡量幫」，並將廿萬元現金藏在高級洋酒禮盒內贈李。李不知情，直到兩天後晚間返家發現，立刻通報市場處政風室主任，同時報請檢方偵辦。

王威元昨認為新北檢選前突襲搜索，僅用二周就火速起訴，是赤裸裸、毫不遮掩的介選，目的就是要讓他落選。