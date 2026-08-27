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新聞眼／一票多案？改革急就章 慎防選務更亂

聯合報／ 本報記者張曼蘋

二○一八年十案公投綁大選，投票所大排長龍、開票至深夜。藍白如今推動公投「一票多案」，希望簡化程序，雖然有改革選務的考量，但剩下三個多月，此時更動行之多年的投開票方式，能否解決問題，值得再慎思。

2026九合一選舉

十張公投票變成一張，票少了，但選民要判斷的仍是十個議題。二○一八年的問題，究竟出在領十張票耗費時間，還是選民進入投票所後，必須逐案閱讀、思考及圈選？如果後者才是造成時間拉長的原因，一票多案能發揮多少效果，恐不能只憑想像。

此外，藍白以美國經驗為例，也不能忽略制度差異。美國實施多年，從票面設計、光學掃描、電子計票到人工複查，已有完整配套；台灣至今仍採紙本選票、人工唱票、人工計票。若只把「一票多案」搬進現行制度，相關法規、唱計票方式及選務流程卻來不及調整，第一線選務人員如何執行，才是眼前最實際的問題。

何況，立法院目前提出的是三項公投案，游盈隆昨一席話「公投只有一、兩案，甚至三案時，推一票多案，這不是在製造麻煩嗎」，也點出此次修法最值得檢視之處：若公投案數不多，一票多案究竟能替選務省下多少時間？效益尚未釐清，卻要在選前不到一百日，改變既有投開票方式，是否有此急迫性，藍白恐怕還要說得更清楚。

選制改革不是不能做，更不能因選務困難就不做；問題是，距離投票只剩沒多久，九合一選舉本已涉及數千種選票，再疊加未經實際驗證的新制度，代價最後仍由選民與第一線選務人員承擔。藍白若堅持闖關，至少應先說服國人：這項修法解決的問題，真的比它可能製造的問題更多。

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