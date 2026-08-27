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基隆統籌款連2年短少 藍綠交鋒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑昨天喊話中央，統籌分配款2年實際短少140億，對基隆非常不公平。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑昨天喊話中央，統籌分配款2年實際短少140億，對基隆非常不公平。記者游明煌／攝影

財政部公布明年度中央統籌分配款，基隆今年、明年連兩年統籌分配款實際短少一四○億，市長謝國樑昨喊話，要求中央要給基隆該有的財政收入，中央普發現金動輒幾千億，卻無視基隆需求，非常不公平。民進黨市長參選人童子瑋說，謝國樑欠市民一個道歉，應趕快去跟國民黨中央回報，因為這就是謝市長當時配合「政治鬥爭」的代價。

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謝國樑表示，基隆今年歲入雖然是二五○多億，但有卅多億用在基隆捷運建設，基捷是長遠建設，和一般市政需求及支出沒直接關係，「短少的一四○多億本來就是基隆應該要有的預算」。

「現階段還是以基隆市最重要的需求和基隆捷運為施政考量。」謝國樑說，去年編列基隆捷運預算只有二、三億，但明年已編到卅七億，但歲入沒有相對增加，請中央重視基隆短缺的問題。

童子瑋說，二○二四年財劃法修法時，謝市長說過基隆市府不會在意最後的分配比率，要以大局通過修法為重。國民黨當時是立法院最大黨，謝有能力向國民黨主席鄭麗文領導的黨中央、傅崐萁主導的立法院黨團反映基隆需求，但當財劃法正在決定地方未來財政命運時，謝選擇沉默及大局為重。

針對童要求道歉，市府副發言人吳禹辰表示，謝市長會持續爭取基隆應有資源，也希望童議長一起向中央反映，共同為地方爭回更多資源。

民進黨市長參選人議長童子瑋說，統籌分配款問題，市長謝國樑欠市民一個道歉。圖／童子瑋競辦提供
民進黨市長參選人議長童子瑋說，統籌分配款問題，市長謝國樑欠市民一個道歉。圖／童子瑋競辦提供

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