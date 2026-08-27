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選情初探／彰化第5選區 強將6人搶5席

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣議員第五選區含括溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉，應選五席，其中，洪本成因案被解職未遞補，陳玉姬、張春洋、陳重嘉、劉珊伶四人都尋求連任，洪本成將由妻子黃佳惠接棒，另有埔鹽鄉長許文萍轉換跑道，個個實力堅強，形成六搶五的局面。

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國民黨在第五選區提名陳玉姬及黃佳惠，陳玉姬擁有三屆縣議員資歷，基層經營扎實，帶領國民黨溪湖婦女會等組織姐妹參與社會公益、定期表演才藝，順利連任兩屆，這次挾溪湖區「一姐」氣勢挑戰三度連任被看好。

黃佳惠是現任溪湖鎮民代表會副主席，因夫婿洪本成在本屆議員因案被解職，由她接棒參選下屆縣議員「代夫出征」並加入國民黨，可望承接夫婿的選票，基層實力不容忽視。

民進黨提名的劉珊伶，是親新潮流的縣議會「新芽聯盟」成員，也是民進黨縣長參選人陳素月的嫡系人馬，基層服務有相當口碑，結合縣長選舉的拉抬，可望為綠營保有一席。

無黨籍則有三人，現任張春洋的本命區在埔心鄉，由於埔心鄉有兩大派系，儘管鄉長、鄉代到村長選舉都互相較勁，本屆僅有他代表埔心鄉參選議員，地方「團結力量大」，連任之路預期平順。

另外，現任議員陳重嘉原是民眾黨籍，但在任內退黨，下屆改以無黨籍競選連任。由於他擁有泛藍背景，又是四連霸議員，加上親民黨前立法委員的父親陳朝容幕後操盤，仍有一定實力。

無黨籍的埔鹽鄉長許文萍，兩任鄉長累積勤政好口碑，又有行政資源優勢，被視為黑馬。她積極延伸觸角到溪湖鎮挖票，想取代陳重嘉成為埔鹽鄉的縣議員，面對陳重嘉、黃佳惠嚴陣以待，許文萍獲溪湖鎮長何炳樺支持，可望突破。

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