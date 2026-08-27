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選情初探／台東議員第一選區 藍攻7席 綠拚守成

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣下屆議員選舉進入短兵相接，涵蓋台東市、蘭嶼鄉的第一選區應選十席，向來是全縣指標戰區，但議長吳秀華轉戰縣長，議員陳志峰受排黑條款影響無法參選，改由妻子接棒，政治版圖面臨洗牌。

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本屆國民黨在台東第一選區拿下六席，席次過半，在地方扎穩基礎。不過議長吳秀華下屆將挑戰縣長席位，議員服務期間累積的選票勢將重新分配。陳志峰也由妻子「代夫出征」，能否順利移轉人脈網絡，都為此次選戰投下變數。

而國民黨下屆提名周達三、張國洲、吳景槐、王春梅、傅文鵬、饒慶鈺及李哲七人，除意圖保住現任六席之外，更打算多攻下一席，但如何避免票源過度重疊，形成同黨相爭，反讓綠營漁翁得利，將是藍軍操盤的重要關鍵。

此外縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺，背負延續家族政治香火的使命，新生代李哲承接父親李建智的地方基礎，兩人的參選讓第一選區呈現「現任守成、家族接班、新人搶位」多股勢力競逐態勢。

民進黨有議員簡維國、黃治維拚連任，另有陳炫諭投入，力拚三席全壘打。無黨籍較藍綠陣營相對勢微，不過此選區地方色彩濃厚，選民除了政黨認同，也重視個人服務，無黨籍參選人能否殺出重圍，也獲關注。

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