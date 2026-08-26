憂泛綠整合影響議員選情？沈伯洋：目標拚「綠營25+1席議員全上」

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚接受廣播專訪，主持人平秀琳問及泛綠的整合及身為母雞的他如何幫助小雞。沈伯洋說，所以現在會以本黨議員全上為最重要的目標。

平秀琳問說，現在身為藍營母雞的台北市長蔣萬安面臨到議員層級的藍白合，綠營方面則是有第三勢力結合而成的「台灣前進陣線」該怎麼整合？

沈伯洋說，目前主要跟著北市黨部規畫政策來走，現在綠營議員推出25加1人，民進黨在北市本來就是艱困選區，所以現在會以本黨議員全上為最重要的目標。

至於母雞怎麼帶小雞？沈伯洋說，現在是互相幫忙，和在地議員都變得很像好朋友，會一起研究提出政策，掃街或者活動時不是講自己，而是介紹認識議員，而議員更像是地方身經網絡，最清楚民眾在意及反映，一路以來反而是得到很多幫忙。

另外，平秀琳問到總統賴清德提到普發一萬元，綠營議員說要加碼的看法？沈伯洋說，這件事情很簡單，只要符合財源符合條件、不舉債、照顧到弱勢，就能符合加碼條件。