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選輸市長改戰台北市區域立委？沈伯洋：以各式形式持續關注市政

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
主持人平秀琳訪民進黨民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。圖／擷取自廣播節目直播畫面
主持人平秀琳訪民進黨民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。圖／擷取自廣播節目直播畫面

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚接受廣播節目專訪，主持人平秀琳問到，若台北市長選輸了，會不會投入台北市區域立委選舉？他說，一定會持續關注台北市政，畢竟是台北市民；對於收養制度、教育、營養午餐專法等都關心。

2026九合一選舉

主持人平秀琳問到，近期是否會拜訪前總統陳水扁。沈伯洋回應，希望會一個月之內發生，但既然是拜訪應該是團隊要南下。「我是挑戰者，本來就是弱勢。」既然要選市長訴求，應該是過半選民支持，所以更要跨出舒適圈，問題要以兒虐、樹蔭遮蔭、市政為主的共鳴。

平秀琳問到，不過歷經大罷免後，會不會有包袱？若大罷免單以選舉來說算是失敗，會不會從中學習？沈伯洋說，大罷免的運動本質是傳達立法院的亂象，認為是值得批評的事情，要和大家說立法院在亂搞要注意。但是地方選舉是要講自己的事情，告訴選民要推動的目標，包含山林、文化、都更、衛生等面向。

沈伯洋認為，大罷免是民主說服的過程，不是失敗或成功，雖然結果不盡人意，但仍是要持續做這件事情，這是民主深化的過程。

平秀琳追到，假設台北市長選輸了，會不會繼續關注台北市政？會不會投入台北市的區域立委選舉？沈伯洋說，「一定會持續關注，我就是台北人，會以各式各樣形式來關注。」今天像是提出政見都是與自身所學的都市設計有關，自己在立院提出不少與社福、衛生、年長到小孩有關政策，但是媒體不會報導。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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