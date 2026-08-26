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柯文哲板橋、中和旋風式拜票 合體小雞林子宇、陳怡君全力衝刺
距年底九合一大選僅剩94天，民眾黨創黨主席柯文哲今天傍晚率民眾黨青年營隊學員至板橋府中商圈，陪同民眾黨新北市議員參選人林子宇拜票。柯文哲川著競選團隊背心，手拿面紙逐一分發給經過的民眾，吸引許多民眾上前合影，展現超高人氣。
2026九合一選舉
民眾黨提名的新北市板橋區議員參選人林子宇，今天傍晚5時30分請來民眾黨創黨主席柯文哲陪同，在人潮繁忙的板橋府中商圈路口拜票懇託。柯文哲到場後與林子宇共同高喊：「板橋林子宇、民眾及時雨」，並分發面紙、專用垃圾袋給經過的民眾。許多路過的民眾看到柯文哲熱情上前合照，柯文哲也一一與支持者合影。
柯文哲陪同林子宇在府中商圈拜票半小時後，馬不停蹄趕場至中和陪同新北市中和區議員參選人陳怡君拜票，盼能用自身超高人氣幫黨籍參選人尋求支持。
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