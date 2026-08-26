快訊

尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

討好政府？王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

對趙建銘還有愛？陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲板橋、中和旋風式拜票 合體小雞林子宇、陳怡君全力衝刺

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
柯文哲發面紙給民眾。記者黃子騰／攝影
柯文哲發面紙給民眾。記者黃子騰／攝影

距年底九合一大選僅剩94天，民眾黨創黨主席柯文哲今天傍晚率民眾黨青年營隊學員至板橋府中商圈，陪同民眾黨新北市議員參選人林子宇拜票。柯文哲川著競選團隊背心，手拿面紙逐一分發給經過的民眾，吸引許多民眾上前合影，展現超高人氣。

2026九合一選舉

民眾黨提名的新北市板橋區議員參選人林子宇，今天傍晚5時30分請來民眾黨創黨主席柯文哲陪同，在人潮繁忙的板橋府中商圈路口拜票懇託。柯文哲到場後與林子宇共同高喊：「板橋林子宇、民眾及時雨」，並分發面紙、專用垃圾袋給經過的民眾。許多路過的民眾看到柯文哲熱情上前合照，柯文哲也一一與支持者合影。

柯文哲陪同林子宇在府中商圈拜票半小時後，馬不停蹄趕場至中和陪同新北市中和區議員參選人陳怡君拜票，盼能用自身超高人氣幫黨籍參選人尋求支持。

柯文哲與民眾及愛犬合照時露出招牌笑容。記者黃子騰／攝影
柯文哲與民眾及愛犬合照時露出招牌笑容。記者黃子騰／攝影

柯文哲豎起大拇指盛讚林子宇。記者黃子騰／攝影
柯文哲豎起大拇指盛讚林子宇。記者黃子騰／攝影

柯文哲與支持者合影。記者黃子騰／攝影
柯文哲與支持者合影。記者黃子騰／攝影

許多民眾看到柯文哲紛紛拿起手機拍照。記者黃子騰／攝影
許多民眾看到柯文哲紛紛拿起手機拍照。記者黃子騰／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今晚至板橋府中商圈幫新北市議員參選人林子宇拜票。記者黃子騰／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今晚至板橋府中商圈幫新北市議員參選人林子宇拜票。記者黃子騰／攝影

柯文哲與林子宇呼口號尋求支持。記者黃子騰／攝影
柯文哲與林子宇呼口號尋求支持。記者黃子騰／攝影

柯文哲向路過民眾揮手致意。記者黃子騰／攝影
柯文哲向路過民眾揮手致意。記者黃子騰／攝影

柯文哲與路過的民眾握手。記者黃子騰／攝影
柯文哲與路過的民眾握手。記者黃子騰／攝影

柯文哲、林子宇向路過民眾揮手致意。記者黃子騰／攝影
柯文哲、林子宇向路過民眾揮手致意。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 陳怡君 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

民眾黨中央委員會前進台中 黃國昌：中央錯誤作為影響台中發展

被民眾黨開除後再戰！李貞秀宣布選竹北市長 邱臣遠回應了

替川伯討公道…新黨游智彬蛋襲張志豪服務處 警依毀損現行犯逮捕

李貞秀表態選竹北市長 黃國昌：對邱臣遠不可能造成任何影響

相關新聞

憂泛綠整合影響議員選情？沈伯洋：目標拚「綠營25+1席議員全上」

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚接受廣播專訪，主持人平秀琳問及泛綠的整合及身為母雞的他如何幫助小雞。沈伯洋說，所以現在會以本黨議員全上為最重要的目標。

選輸市長改戰台北市區域立委？沈伯洋：以各式形式持續關注市政

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚接受廣播節目專訪，主持人平秀琳問到，若台北市長選輸了，會不會投入台北市區域立委選舉？他說，一定會持續關注台北市政，畢竟是台北市民；對於收養制度、教育、營養午餐專法等都關心。

柯文哲板橋、中和旋風式拜票 合體小雞林子宇、陳怡君全力衝刺

距年底九合一大選僅剩94天，民眾黨創黨主席柯文哲今天傍晚率民眾黨青年營隊學員至板橋府中商圈，陪同民眾黨新北市議員參選人林子宇拜票。柯文哲川著競選團隊背心，手拿面紙逐一分發給經過的民眾，吸引許多民眾上前合影，展現超高人氣。

蔡易餘首個後援會成立 嘉義獅友相挺喊話「繼續並肩同行」

民進黨立委蔡易餘參選嘉義縣長，近日成立第一個後援會「嘉義縣長候選人蔡易餘獅友後援會」，包括嘉義獅子會長呂孟勳、百工百業後援會總會長陳澤嘉、大尾魚後援會會長李吉成及嘉義市議會議長陳姿妏等人到場力挺，展現獅友團結氣勢，力拚勝選。

張嘉郡訪台中綠美圖 贈交趾陶祝盧秀燕「繼續展翅高飛」

國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天參訪台中市綠美圖，市長盧秀燕親自陪同導覽。過程中張嘉郡對綠美圖和旁邊的國際會展中心建設的美輪美奐數度驚嘆連連，同時也表示雲林縣未來要在水岸藝術園區興建縣立美術館，也會比照台中開國際標，把圖書館打造成雲林的新地標。

蘇巧慧參訪營養午餐廚房 推補助業者設備、擴大使用國產食材

開學將至，新北市免費營養午餐即將上路。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市議員黃淑君、議員參選人李昆穎前往新北汐止參訪團膳廚房，希望在中小學全面開學前，關心孩子們每天所吃到的營養午餐。蘇巧慧表示，未來若擔任新北市長，將推動3章1Q向上向下擴大實施，並由市府直接補助業者升級食安設備，同時持續精進校園供餐品質，大力推廣食農教育，打造孩童吃的安心，家長負擔減輕，業者設備再翻新的三贏局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。