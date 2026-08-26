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蔡易餘首個後援會成立 嘉義獅友相挺喊話「繼續並肩同行」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
立委蔡易餘參選嘉義縣長，嘉義獅子會成立後援會力挺，喊話繼續並肩同行。圖／蔡易餘提供
立委蔡易餘參選嘉義縣長，嘉義獅子會成立後援會力挺，喊話繼續並肩同行。圖／蔡易餘提供

民進黨立委蔡易餘參選嘉義縣長，近日成立第一個後援會「嘉義縣長候選人蔡易餘獅友後援會」，包括嘉義獅子會長呂孟勳、百工百業後援會總會長陳澤嘉、大尾魚後援會會長李吉成及嘉義市議會議長陳姿妏等人到場力挺，展現獅友團結氣勢，力拚勝選。

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蔡易餘說，踏入政壇以來，受到許多獅友提攜鼓勵，2012年首次參選立委以800多票之差失利，不知道下一步該往哪裡走，在曾錦源律師介紹下加入嘉義獅子會，時任會長林鑫宏鼓勵他繼續深耕地方，4年後捲土重來贏得立委選戰，今年獅友主動籌組後援會，讓他相當感動。

蔡易餘也說，這群獅友不只口頭鼓勵，更由林鑫宏、李吉成等人號召成立「大尾魚後援會」，集結許多志同道合的夥伴，每個月固定聚會，十多年來從未間斷，早已從政治上的支持者，成為一路同行的好朋友，未來也將帶著獅友及各界鄉親的期待繼續向前，全力為嘉義打拚。

呂孟勳表示，蔡易餘是嘉義獅子會十多年資深成員，與獅友建立深厚情誼，若當選嘉義縣長是獅友共同榮耀，大家會團結相挺。陳澤嘉說，蔡易餘深耕立法院多年，曾任司法及經濟委員會召集委員，累積豐富中央政策與議事經驗，相信能順利銜接縣政、延續嘉義發展。

嘉義市議長陳姿妏說，蔡易餘連任三屆立委，長期深耕嘉義，大街小巷都能看見他的身影，接地氣、又有中央歷練。李吉成說，蔡易餘過去面對挫折、重新站起來，到一路投入地方服務，獅友們始終陪伴在身旁，未來也會繼續並肩同行，全力為他加油。

立委蔡易餘參選嘉義縣長，嘉義獅子會成立後援會力挺，喊話繼續並肩同行。圖／蔡易餘提供
立委蔡易餘參選嘉義縣長，嘉義獅子會成立後援會力挺，喊話繼續並肩同行。圖／蔡易餘提供

立委蔡易餘參選嘉義縣長，嘉義獅子會成立後援會力挺，喊話繼續並肩同行。圖／蔡易餘提供
立委蔡易餘參選嘉義縣長，嘉義獅子會成立後援會力挺，喊話繼續並肩同行。圖／蔡易餘提供

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 蔡易餘

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