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張嘉郡訪台中綠美圖 贈交趾陶祝盧秀燕「繼續展翅高飛」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（左二）今天參訪台中市綠美圖，市長盧秀燕（右）親自陪同導覽。記者黃寅／攝影
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（左二）今天參訪台中市綠美圖，市長盧秀燕（右）親自陪同導覽。記者黃寅／攝影

國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天參訪台中市綠美圖，市長盧秀燕親自陪同導覽。過程中張嘉郡對綠美圖和旁邊的國際會展中心建設的美輪美奐數度驚嘆連連，同時也表示雲林縣未來要在水岸藝術園區興建縣立美術館，也會比照台中開國際標，把圖書館打造成雲林的新地標。

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盧秀燕除了對綠美圖詳細介紹，也說台中有個傳說，上次要選新竹縣長的徐欣瑩來參訪她也曾告知。就是要參選地方首長的人來台中參訪一定會當選，像高虹安、蔣萬安「不要看他們兩個現在順風順水」上次兩人參選時都是三國鼎立，困難參選，結果他們兩個來參訪後就高票當選。所以徐欣瑩就趕快跑來，這次妳又來，所以台中也祝福。

她說，台中和雲林本就是中台灣共同治理平台成員，平日互相支援、互相學習，增加交流本也是治理平台每天都在做的事情。未來若雲林有需要協助之處，也會全力以赴。

盧秀燕同時也透露她的經驗表示，建設地方不僅是實質建設或物質生活，重要的是要充實心靈、提供豐富的文化層次，包括文化、閱讀和藝術相關的資源。而且，她主導興建的建物也都講究外型的美感和藝術。

盧秀燕說，很多人不知道張嘉郡是被政治耽誤的藝術家，從小到大都是走美術的路線，大學之後才走路商業。未來若更上層樓，一定會在文化生活和教育、藝術展現不同的多元面貌。她還貼心的準備了知名的專業顏料送給張嘉郡。

張嘉郡也回贈交趾陶大師吳榮的鳳凰作品，表示鳳凰代表智慧，希望盧秀燕「繼續展翅高飛」而交趾陶上還有朵牡丹花則代表圓滿。

國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡贈送交趾陶大師吳榮的鳳凰作品，表示鳳凰代表智慧，希望盧秀燕「繼續展翅高飛」而交趾陶上還有朵牡丹花則代表圓滿。記者黃寅／攝影
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡贈送交趾陶大師吳榮的鳳凰作品，表示鳳凰代表智慧，希望盧秀燕「繼續展翅高飛」而交趾陶上還有朵牡丹花則代表圓滿。記者黃寅／攝影

國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）今天參訪台中市綠美圖，市長盧秀燕（中左）親自陪同導覽。記者黃寅／攝影
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）今天參訪台中市綠美圖，市長盧秀燕（中左）親自陪同導覽。記者黃寅／攝影

國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡贈送交趾陶大師吳榮的鳳凰作品，表示鳳凰代表智慧，希望盧秀燕「繼續展翅高飛」而交趾陶上還有朵牡丹花則代表圓滿。記者黃寅／攝影
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡贈送交趾陶大師吳榮的鳳凰作品，表示鳳凰代表智慧，希望盧秀燕「繼續展翅高飛」而交趾陶上還有朵牡丹花則代表圓滿。記者黃寅／攝影

2026九合一選舉 雲林縣選舉 張嘉郡 盧秀燕 交趾陶 綠美圖

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