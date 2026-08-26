蘇巧慧參訪營養午餐廚房 推補助業者設備、擴大使用國產食材

開學將至，新北市免費營養午餐即將上路。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市議員黃淑君、議員參選人李昆穎前往新北汐止參訪團膳廚房，希望在中小學全面開學前，關心孩子們每天所吃到的營養午餐。蘇巧慧表示，未來若擔任新北市長，將推動3章1Q向上向下擴大實施，並由市府直接補助業者升級食安設備，同時持續精進校園供餐品質，大力推廣食農教育，打造孩童吃的安心，家長負擔減輕，業者設備再翻新的三贏局面。

蘇巧慧今天穿上無塵衣進入團膳廚房內部，從衛生環境、食材挑選、烹煮，甚至到汙水處理、運輸供餐，每一個環節都仔細觀察。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，蘇巧慧是真正關心學童，更關心團膳業者的市長候選人，「有時候晚上九、十點打電話給巧慧，她都一樣會接電話」，也希望她可以順利當選新北市長，繼續照顧全新北師生。

蘇巧慧表示，她2019年在立法院教育及文化委員會時，便主張學校午餐必須有專法規範，建構穩定的財源、充實營養及廚務專業人力、打造完整的食材供應鏈，並將學校午餐視為教育的一環，讓孩子擁有健康、營養且具教育意義的午餐，而這項初衷至今從未改變。

蘇巧慧指出，未來若她擔任新北市市長，新北市將從三大政策面向，建構彈性而多元的供餐體系，做團膳業者最可靠的夥伴，她將推動3章1Q向上向下擴大實施，目前的政策對象涵蓋了公立國中小學生，若往上擴及到高中職、往下到幼兒園，全新北的師生就能一同受惠，更能擴大在地市場、支持農民生產，創造學校午餐與農業發展雙贏。

蘇巧慧說，她將推動公立中小學免費營養午餐並結合食農教育。今年年初時她提出「免費營養午餐」政見，就曾說過，未來市政府的補助金額不會是天花板，而是樓地板。另外，除了3章1Q政策擴大實施，市政府也將結合食農教育認識飲食，讓孩子們在吃的過程中也能更認識新北這片土地。

蘇巧慧強調，團膳業者照顧師生的健康，市政府當然也應該照顧照顧者。未來她會推動設備升級補助，協助業者強化低溫倉儲、冷凍冷藏與汙水處理效能；並持續通推動食安智慧監控，從控溫烹煮到保溫配送全面升級，以公私協力的方式，力挺專業團膳夥伴穩定營運，打造孩童吃的安心，家長負擔減輕，業者設備再翻新的三贏局面。