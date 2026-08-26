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王惠美3度出國都帶著懸念 回國陪魏平政登記恐怕不樂觀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美15日未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，也未列席中常會，還在臉書感謝賴總統，引發藍營基層反彈。聯合報系資料照
彰化縣長王惠美15日未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，也未列席中常會，還在臉書感謝賴總統，引發藍營基層反彈。聯合報系資料照

彰化縣長王惠美正在義大利參訪，預定9月2日回國，巧合的是，王惠美在這最近3次出國，都受下屆縣長選舉牽絆，此次回國的隔日即9月3日，是否陪同國民黨縣長參選人魏平政前往登記，再度受到矚目，雖然魏平政仍有期待，黨內人士則不表樂觀。

2026九合一選舉

地方公職人員選舉訂8月31日至9月4日受理候選人登記，民進黨參選人陳素月循以往傳統，9月2日將由其他公職參選人陪同登記，預期陣容將十分盛大，相對地，國民黨參選人魏平政則預定9月3日前往選委會登記，但未有其他參選人陪同，無黨籍參選人邱建富也預定9月3日由支持者陪同登記。

國民黨縣長提名人選難產，直到三月底，由副主席李乾龍、現任縣黨部主委蕭景田等人的一次密會中，建議徵召魏平政才浮動檯面，但縣長王惠美卻力挺新北市副市長劉和然參選，讓提名再度陷入僵局。

當時是四月上旬，王惠美正好率團訪問日本，主席鄭麗文在接受電台專訪時曾表示，兩度打電話給王惠美，溝通卻沒有結果，王惠美要求給她兩周時間去勸進劉和然，但劉和然仍以「參選彰化縣長不在生涯規畫」婉拒。但王惠美仍是不死心。

王惠美又在五月上旬率團到歐洲參訪，急於徵召魏平政參選的鄭麗文，也再打電話給王惠美，但王惠美自認仍有勸進劉和然參選的機會，希望等她回國後再處理。沒想到，國民黨不等了，五月十三日通過徵召魏平政參選彰化縣長，王惠美是從媒體通告後，十分不悅。

當時，王惠美的回應是「尊重黨中央的決定，相信黨中央及蕭景田主委，應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾」。 這也成為王惠美被問到此後對於是否輔選魏平政的標準答案，她只要盡一個「黨員的責任」，不會擔任輔選魏平政的職務與責任。

由於心結未解，王惠美不僅未幫魏平政站台，甚至不願列席中常會， 卻陪綠營總統、行政院長的行程，甚至針對延宕8年的彰化水五金田園生產聚落特定區計畫案，還在臉書發文感謝「賴總統辛苦您了」，也再度引起藍營支持者不滿。

在這風風雨雨中，王惠美8月24日啟程到義大利參訪，鄭麗文是否會再打電話給王惠美不得而知，但包括鄭麗文及魏平政依然在等王惠美回心轉意。王惠美如果願意陪同魏平政登記，就是雨過天晴，但政壇認為，陰霾恐怕還是揮之不去。

魏平政透露，9月3日登記參選未邀請其他參選人陪同，但如果包括王惠美縣長在內的人士願意陪同證記，他十分歡迎。

由於提名過程心結未解，彰化縣長王惠美（右2）與國民黨縣長參選人魏平政（右3）在公開場合甚少同框。 圖／取自魏平政臉書
由於提名過程心結未解，彰化縣長王惠美（右2）與國民黨縣長參選人魏平政（右3）在公開場合甚少同框。 圖／取自魏平政臉書

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 王惠美

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