中投銜接國道3號有譜 何欣純：續緊盯後續程序

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天表示，「台63線銜接國道3號中投交流道改善工程」的可行性評估報告日前已獲行政院核定，何欣純表示，這是屯區交通建設重要一步，接下來她會緊盯綜合規畫及後續程序，以完整串聯南台中公路路網、解決塞車問題。核定是新階段的起點，希望未來當選市長會繼續加速往前走。

何欣純說，計畫總經費49.98億元，由「國道公路建設管理基金」與「省道改善計畫」各分擔一半。後續綜合規畫階段，應依短期改善方案實施後的交通狀況、區域交通需求及路網運轉效能，進一步評估匝道設置方案。

她說，中投公路是台中屯區往返市區、銜接國道的重要交通動脈，長期承擔大里、太平、霧峰及周邊地區大量通勤與跨區車流。地方期待的不只是可行性評估通過，而是中央、地方一起把行政程序往前推，真正改善交流道周邊壅塞及國道銜接效率。

何欣純指出，今年4月她在立院交通委員會質詢交通部長陳世凱時，就已針對相關交通建設進度向交通部提出要求，希望中央正視屯區快速成長帶來的交通需求，加速相關計畫審議與推動。經過持續追蹤爭取，行政院終於在本月正式核定可行性評估，讓整項建設跨過重要關卡。

她說，她了解市民的交通需求不能等，既然行政院明確要求研議縮短時程，接下來她會持續請交通部與相關單位，要求加快綜合規畫、設計及後續行政程序，能快就快、能提前就提前，不要讓重大交通建設耗在漫長程序裡。