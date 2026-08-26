柯志恩邀李鴻源共商高雄治水 賴瑞隆盼提升城市應變能力

國民黨高雄市長參選人柯志恩今邀前內政部長李鴻源到高雄勘查，盼找出長期有效治水方案。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆提出「韌性高雄工程2.0」，希望提升城市應變能力。

高雄近日豪雨成災，柯志恩今天邀李鴻源前往梓官區典寶溪實地勘查，並與在地議員、里長及地方人士舉行治水政策座談，了解典寶溪沿線長期淹水問題。

柯志恩表示，面對居民長年飽受淹水之苦，現在重要的是找出問題源頭、提出真正有效的解方，讓高雄在下一次大雨來之前，成為更具防洪韌性的城市。

柯志恩指出，高雄投入不少治水經費，公園型滯洪池確實發揮效果，這些成果都應予以肯定；但典寶溪的問題仍未徹底解決，就代表還有關鍵瓶頸未被找出來。

柯志恩強調，治水須跨區域、跨單位合作，這不是高雄市政府單方面問題，更涉及中央與地方是否真正針對問題共同解決。未來無論是滯洪池選址、上游緩衝、分流措施或下游潮水倒灌，都應用科學方法分析，而不是政治攻防取代專業。

賴瑞隆競選辦公室表示，面對全球極端氣候，治水沒有終點，也不分黨派，更是一項持續疊加、累進改善的工作。高雄近年在中央、地方合作下，從滯洪池、抽排水到堤岸建設，逐步累積，許多過去高風險地區已大幅提升安全，未來也要持續精準補強。

賴瑞隆此前提出「韌性高雄工程2.0」，表示要將韌性思維融入城市治理，整合國土規劃、公園綠地、滯洪池、防災整備、AI預警、智慧科技等面向，讓每一項公共建設都兼具防災功能，從「治水」走向「治城」，全面提升應變能力。

另外，此次豪雨，賴瑞隆也陪同總統賴清德、市長陳其邁視察，並爭取多項水利資源及農漁民救助金、低利貸款。賴瑞隆競辦表示，賴瑞隆將持續與隊友攜手，以最務實、前瞻的作為持續性補強治水韌性。