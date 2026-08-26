【重磅快評】堅持公投「一票多案」 國民黨別只看美國

今年的九合一地方選舉，預計將與三個公投案合併舉行。為了避免發生2018年「公投綁大選」，選務繁雜導致「邊投票邊開票」的荒謬劇再度上演，國民黨提案修法，要把公投改成「一票多案」。這樣的提案，其實就是一個無法解決問題，反而會造成更多問題的提案。

國民黨修法提案，是以美國為借鏡，但恰恰美國就是所有有施行公投國家中的特例。美國對公投採「一票多投」，有三個特殊的背景：第一，是美國各州對公投的門檻不一，有些公投甚至沒有設立門檻，有些公投則是「浮動門檻」；第二，美國是個「凡事都投票解決」的國家，每次選舉，要投下十數種甚至數十種不同選票是常態，因此為了極度簡化流程，才會使用「一票多投」的方式。

其他確實也有採取公投「一票多投」的國家，最具代表性的，是公投制度代表性的國家瑞士。但瑞士公投的特點，是沒有設立「最低投票率」的門檻，一般來說是採簡單多數決。只有涉及重大憲法變更的強制性公投，才會設立門檻。但除了現場投票，瑞士其實有高達九成選民公投是採取通訊投票，所以即便重大憲法變更設有門檻，也不至於會因為公投被包裹投票而對結果產生不同影響。

相較於此，更多國家的公投其實就是採取「一案一投」的方式，尤其是設有公投門檻的國家，包括老牌民主國家英國，東歐的波蘭、保加利亞和立陶宛，以及鄰近台灣的日本、韓國等，皆是如此。

為何會有如此情況？最主要的原因，就在於雖然公投是同一天舉行，但實際上卻是「各自獨立」，每個都必須達到投票和同意的門檻，才能通過。一旦使用「一票多案」，就難免會產生公投的綑綁效果。而且這樣的綑綁效果，對公投投票率到底是正數還是負數，其實很難得知。

義大利就是這樣的情況。義大利憲法規定，凡是公民團體發起的「廢除性公投」，就必須達到「雙二分之一」門檻，也就是超過50%投票率、同意票過半，公投才有效力。義大利也是採取「公投一票多案」的國家，於是最常出現的情況，就是反對公投方鎖定某一個爭議性最大的公投案，發起「反公投」，於是就造成絕大多數的公投案都全軍覆沒。

平心而論，每個公投案獨立存在，在設有法定門檻的情況下，如果綑綁投票，相當程度就是違反民主原則的。況且一票多案在唱票、計票上，其實未必能夠省掉更多的麻煩，甚至可能滋生更多爭議。國民黨要提案幫公投綁大選補漏無可厚非，但如果愈補愈漏，就反而是鬧笑話了。