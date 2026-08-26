北市普發現金2萬有譜？民進黨提案一讀會過關 藍酸：空包彈

賴清德總統宣布全民普發1萬元，台北市長蔣萬安用過綠營說法酸賴「買個菜就沒了」，應該發2萬元，北市綠營議員上周提案台北市政府普發現金2萬元，今下午在議會一讀會通過，將交付財建委員會審查，藍營議員則酸這項提案是「空包彈」。

民進黨團在提案中指出，因應中央推動全民共享經濟成果政策，並具體響應蔣萬安市長「普發1萬元不夠，應發兩萬元」之主張，建請台北市政府本於「還稅於民」及照顧市民生活之原則，妥善運用本市累計歲計賸餘，加碼普發現金每位市民2萬元，以落實市長之公開主張並強化市民生活與消費韌性。

民進黨普發現金2萬的提案上周在一讀會遭國民黨議員秦慧珠擋下，她認為民進黨是舊案重炒，還比上次少了1千元。此案今二度闖關，但在場國民黨議員沒有意見，提案順利進入財建委員會。

在場的國民黨議員楊植斗則指出，尊重民進黨議員的提案，但是民進黨在財建委員會「一個人都沒有」，誰能幫忙講話？且提案人也沒來拜訪溝通，就等於是提「空包彈」而已，且財政局也說過北市沒有普發現金2萬的條件，會把歲計賸餘花光，所以民進黨提案是空包彈，喊爽的。